Sci alpino | Olimpiadi PyeongChang 2018 | Vincent Kriechmayr sfreccia nella terza prova di

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Vincent Kriechmayr il più veloce nella terza prova di discesa libera. Dominik Paris sesto - più indietro gli altri azzurri : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : terza prova discesa libera. Gli azzurri cercano il feeling giusto. Incognita vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

Sci alpino - Manfred Moelgg e Stefano Gross cercano il colpo proprio nella gara più importante : Stefano Gross e Manfred Moelgg saranno insieme a Riccardo Tonetti e al giovanissimo Alex Vinatzer i rappresentanti dell’Italia nello slalom speciale maschile, disciplina che a PyeongChang 2018 si disputerà il 22 febbraio, giorno in cui si assegnano le medaglie. È l’ultima gara maschile in programma alle Olimpiadi e i due azzurri, che in stagione non hanno brillato, possono provare l’exploit proprio nella gara più ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la temibile forza d’urto della Svizzera. Beat Feuz e Lara Gut le punte : Una delle nazioni più attese alla vigilia delle Olimpiadi di PyeongChang 2018 è la Svizzera. Si tratta di una delle squadre protagoniste della scena dei Giochi Invernali, soprattutto in uno sport come lo sci alpino. In questa disciplina, infatti, la Nazionale elvetica è spesso salita sul gradino più alto del podio. Nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi è successo quattro volte, due a Vancouver con Carlo Janka e Didier Defago e due a Sochi ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la discesa maschile rischia il rinvio - forte vento per il weekend : La discesa libera maschile rischia di essere rinviata. La prima gara dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è in programma per domenica mattina (le 03.00 in Italia, le 11.00 locali) ma la possibilità di uno spostamento in calendario è davvero molto concreta. Le previsioni meteo, infatti, parlano di una possibile debole nevicata ma soprattutto di un forte vento che dovrebbe soffiare per tutto il fine settimana. Proprio per ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia senza pressione in gigante. Gli azzurri vogliono stupire : Se le donne hanno continuato a conquistare piazzamenti sul podio, al maschile la situazione è stata completamente diversa, con una stagione di Coppa del Mondo finora opaca e priva di acuti da parte ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia senza pressione in gigante. Gli azzurri vogliono stupire : senza pressione e con la testa completamente libera, in questo modo i gigantisti azzurri approcciano alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Se le donne hanno continuato a conquistare piazzamenti sul podio, al maschile la situazione è stata completamente diversa, con una stagione di Coppa del Mondo finora opaca e priva di acuti da parte degli azzurri. Proprio per questo motivo le aspettative in chiave olimpica nel gigante maschile non sono ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Christof Innerhofer il migliore nella seconda prova di discesa - Jansrud vicinissimo - più indietro gli altri azzurri : E’ un Christof Innerhofer di lusso quello che si è esibito nella seconda prova cronometrata di discesa libera sulle nevi olimpiche di Jangseong (Corea del Sud), condizionata dal forte vento che ha costretto gli organizzatori a ribassare la partenza, ritardando il via di 30′. Pur privo della parte alta, più adatta alle sue caratteristiche, l’azzurro ha pennellato nei tratti di scorrimento riuscendo a trovare il giusto equilibrio ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Innerhofer il migliore nella seconda prova in discesa! Jansrud a un centesimo - più indietro gli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : in vetta Innerhofer!!! Partenza ribassata per il vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : seconda prova discesa maschile ritardata di 30 minuti ed abbassata per forte vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : seconda prova discesa maschile. Gli azzurri cercano le linee giuste verso la gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli obiettivi dell’Italia gara per gara. Ambizioni importanti per la velocità maschile - Sofia Goggia e Federica Brignone : Si contano le ore prima dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le discipline più attese c’è senza dubbio lo sci alpino, che vivrà le sue gare tra lo Jeongseon Alpine Centre, sede delle prove veloci, e lo Yongpyong Resort, dove si svolgeranno quelle tecniche. I migliori sciatori del mondo si sfideranno alla ricerca della gloria olimpica e tra questi anche gli azzurri. Andiamo a vedere le Ambizioni ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marta Bassino e il vantaggio della spensieratezza. L’azzurra non ha nulla da perdere e in gigante… : La più giovane delle azzurre in gara alle Olimpiadi di PyeongChang è Marta Bassino: la piemontese classe 1996 si appresta, fra pochi giorni, a vivere la sua prima Olimpiade e lo fa con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere, ma solo da guadagnare da questa esperienza olimpica. Specialista nello slalom gigante e cresciuta tanto quest’anno in combinata, la cuneese sta attraversando un ottimo momento di forma dopo un inizio di ...