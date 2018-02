Scherma | Coppa del Mondo Bonn 2018 | primo podio in carriera per Guillaume Bianchi! Il

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Bonn i fiorettisti puntano ad un altro successo - spadiste in cerca di riscatto a Barcellona : Continua la Coppa del Mondo di Scherma e questo fine settimana è previsto un doppio appuntamento. Infatti i fiorettisti saranno impegnati a Bonn (Germania), mentre le spadiste gareggeranno a Barcellona (Spagna). Andiamo quindi ad analizzare le prospettive degli azzurri per queste tappe. Partiamo dal fioretto, dove l’Italia è reduce dalla straordinaria tripletta di Parigi e in Germania cercherà di confermarsi ulteriormente ai vertici. I ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : ad Algeri fiorettiste ai piedi del podio. Vince la Russia : Dopo la fantastica doppietta azzurra firmata da Alice Volpi ed Erica Cipressa nella prova individuale di ieri, la squadra di fioretto femminile ha chiuso al quarto posto la prova di Coppa del Mondo ad Algeri. Il successo è andato alla Russia che ha sconfitto in finale la Francia. Il quartetto formato da Alice Volpi, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Valentina De Costanzo si ferma dunque ai piedi del podio. Le azzurre sono state sconfitte in ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2018 : Italia ancora sul podio - ma il Luxardo è coreano : La squadra Italiana di sciabola maschile sale ancora sul podio in Coppa del Mondo. Gli azzurri conquistano il secondo posto nella 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Il quartetto composto da Aldo Montano, Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè si è arreso solamente in finale alla Corea del Sud, che si è imposta nell’ultimo atto per 45-33. Si conferma dunque la striscia di piazzamento sul podio consecutivi per l’Italia, ...

Scherma - Coppa del Mondo : doppietta azzurra ad Algeri : Erica Cipressa invece conquista sulle pedane Algerine il suo primo podio di Coppa del Mondo in carriera, al termine di un percorso che l'ha vista superare atlete più esperte e più titolate: su tutti ...

Scherma - Coppa del Mondo Algeri 2018 : DOPPIETTA AZZURRA! Torna al successo Alice Volpi - che supera in finale una sorprendente Erica Cipressa : L’Italia spezza finalmente il tabù vittoria nella gara individuale della Coppa del Mondo di fioretto femminile e conquista una straordinaria DOPPIETTA ad Algeri con la vittoria di Alice Volpi, che batte in finale per 15-6 Erica Cipressa, talento definitivamente sbocciato sulle pedane Algerine. Completano il podio di giornata la russa Inna Deriglazova e la polacca Hanna Lyczbinska. Alice Volpi riesce a salire finalmente sul gradino più alto del ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2018 : terzo posto per Luca Curatoli! Successo dello statunitense Eli Dershwitz : Luca Curatoli sale sul terzo gradino del podio nella 61ma edizione del Trofeo Luxardo di Padova, valido per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il cammino dell’azzurro si è fermato infatti in semifinale, dove è stato sconfitto per 15-13 dal giovane talento statunitense Eli Dershwitz, che ha battuto poi in finale l’ungherese Aron Szilagyi con il punteggio di 15-12, conquistando così il suo secondo Successo stagionale. Completa il podio ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la storia e la tradizione del Trofeo Luxardo. A Padova gli sciabolatori azzurri a caccia del podio : Torna la grande Scherma in Italia e lo fa con la 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Un appuntamento storico della Coppa del Mondo e che vedrà in pedana tutti i migliori sciabolatori del Mondo. In totale sono 212 gli atleti in gara e c’è grande attesa soprattutto per gli azzurri che andranno alla caccia del podio sia nell’individuale di sabato sia nella prova a squadre di domenica. L’ultima vittoria italiana al ...

Scherma - Coppa del Mondo Algeri 2018 : le fiorettiste azzurre vogliono spezzare il tabù vittoria : La Coppa del Mondo di fioretto femminile questo fine settimana farà tappa ad Algeri. L’obiettivo delle azzurre sarà quello di spezzare il tabù vittoria, che non è ancora arrivata in questa stagione a livello individuale e manca addirittura dal maggio 2017, quando a Shanghai trionfò Martina Batini. Per ritrovare il primo gradino del podio l’Italia punterà su Alice Volpi e Camilla Mancini. La senese cercherà di riscattare subito la brutta ...

Scherma - Coppa del Mondo fioretto : azzurre ad Algeri : ROMA - Algeri ospiterà la quinta prova stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La capitale Algerina sarà quindi polo gravitazionale del fioretto mondiale nel fine settimana, coinvolgendo 139 atlete provenienti dai cinque Continenti. Tra queste anche ...

Scherma - la Criscio vince la prova di Coppa del Mondo in Usa La sciabolatrice del Club Scherma per la prima volta sul gradino più alto del podio : ... la francese Sarah Noutcha per 15-10 in semifinale ed infine la giapponese Misaki Emura per 15-11 nell'ultimo atto della manifestazione che contava ben 170 tiratrici presenti da tutto il Mondo. Per ...

Scherma - Coppa del Mondo Baltimora 2018 : successo della Francia nella gara a squadre - le azzurre chiudono al sesto posto : La Coppa del Mondo di sciabola femminile di Baltimora non si chiude come previsto per l’Italia. Infatti nella gara a squadre odierna, le azzurre, campionesse europee ed iridiate in carica, sono rimaste giù dal podio, concludendo il torneo in sesta posizione. Il quartetto formata da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Loreta Gulotta, dopo aver superato brillantemente l’Azerbaijan per 45-18, è stato sorprendetemene eliminato ai ...

Scherma - Coppa del Mondo Baltimora 2018 : la prima volta di Martina Criscio. Fantastico trionfo della sciabolatrice azzurra : La prima volta non si scorda mai. Sicuramente la prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Baltimora resterà nel cuore e nella mente di Martina Criscio. La pugliese centra la sua prima vittoria della carriera sulle pedane americane dopo aver battuto in finale ...

