Sanremo visto da un vescovo | «Caccamo canta l' amore eterno | Max Gazzè la fedeltà»

Federica Sciarelli/ La giornalista di Chi l'ha visto? : "Mi dicono che sono musona - ma..." (Sanremo 2018) : Federica Sciarelli tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo. Per l’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? probabile un siparietto comico con Claudio Baglioni.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:53:00 GMT)

Imprevisto per i Decibel a Sanremo 2018 con Lettera dal duca (video) : Ruggeri si interrompe prima del duetto con Midge Ure : Per la quarta serata del Festival, i Decibel a Sanremo 2018 in duetto con Midge Ure hanno presentato una particolare versione della loro Lettera dal duca. Chitarrista e voce degli Ultravox, l'artista scozzese ha accettato l’invito del trio composto da Ruggeri, Capeccia e Muzio, salendo così per la prima volta sul palco dell’Ariston per presentare il brano sanremese che i Decibel hanno scelto per gareggiare in questa 68^ edizione del Festival ...

“Ma lo avete riconosciuto?”. È entrato sul palco di Sanremo ed è stupore. Una vecchia conoscenza che non è passata affatto inosservata : ecco dove lo avete già visto : Da un po’ non lo vedevamo in tv. Ma tra i cantanti del Festival di Sanremo è spuntato pure lui: una vecchia conoscenza di qualche anno fa. Infatti, nel corso della serata ha fatto capolino sul palco un bellissimo ragazzo, ovvero Leonardo Monteiro. Il 28enne di origine brasiliana, dalla splendida pelle ambrata e dai lunghi capelli ricci, ha subito attirato l’attenzione, visto che il suo viso a tutti è sembrato noto. Si è esibito ...

Da Chi l’ha visto a Sanremo 2018 : fenomenologia di Federica Sciarelli : Solo lei può dire «quello che ride là dietro se lo posso dire è un po’ cretino» senza essere offensiva (o anche sì, ma poco importa). Solo lei può affermare «se me lo fate vedere io mi calo pure le mutande» senza risultare volgare (o anche sì, ma è quello il bello). In fondo, se Federica Sciarelli da Chi l’ha visto è diventata un personaggio di culto, uno dei volti più amati e venerati della televisione italiana è anche grazie al suo ...

Chi è Lorenzo Baglioni - 'Il congiuntivo' è il video più visto tra i brani di Sanremo : Chi è Lorenzo Baglioni, il web si interroga sul nuovo 'fenomeno' emerso in questi giorni sul palco del Festival di Sanremo . Partiamo subito dal cognome, che per ovvi motivi è stato accorstato al ...

“Il mio tempo è scaduto”. Il dramma di Renato Zero - proprio nei giorni di Sanremo. Le parole dell’amatissimo cantautore - malinconico come non lo avevamo davvero mai visto prima. La reazione dei fan - toccati da quelle frasi inequivocabili : Una speranza che, nonostante le voci contrarie già a rincorrersi da mesi, i fan continuavano a coltivare. Fino alla smentita ufficiale che ha messo fine alle voci di una possibile apparizione al Festival di Sanremo 2018 del mitico Renato Zero, come sempre attesissimo dai fan e che però ha deciso di dare il definitivo forfait alla kermesse musicale più seguita, amata e discussa del Bel Paese. come da prassi di questi tempi, ...

Sanremo 2018 - gli ascolti della terza serata : giovedì mai così visto dal 1999 : Record per la terza serata del Sanremo targato Claudio Baglioni: il giovedì del festival non è stato mai così visto dal 1999. Prosegue quindi il trend positivo, con una media 10.825.000 e il 51,6% di share. Per trovare un risultato medio più alto di una terza serata bisogna tornare al festival condotto da Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta che registrò uno share medio del 53,94%. Lo scorso anno la terza serata del festival di Carlo ...

“Mamma mia le sue tette… Visto?”. Sanremo - anche il vip contro Michelle. Terza serata in total look Trussardi : che sfacelo! Ma è il vestito rosa ad accendere gli animi. Anche quello di un esperto che no - non è riuscito a trattenersi. E asfalta la Hunziker (e il marito) : Sanremo 2018, alla Terza serata arriva lo scivolone di Michelle Hunziker. Proprio quando a vestirla è Trussardi, la casa di moda del marito Tomaso. A giudicare dalla reazione del popolo dei social, dopo l’exploit delle prime due puntate del Festival, la conduttrice svizzera finisce per essere demolita in rete subito. Appena scese le scale. E dire che tutti, praticamente tutti, avevano applaudito le creazioni sfoggiate nei giorni ...

“Ma avete visto che è successo?”. Sanremo : Michelle e quella donna : “Assurdo”. Durante la diretta la Hunziker si avvicina a lei e dopo qualche ora la sua vita cambia per sempre : Rosa Trio prima di ieri sera era una signora come un’altra: oggi tuttavia è una celebrità. Cosa è successo nel frattempo? Da pochi follower a 3mila in pochi secondi fino a raggiungere i 16mila in due ore… e siamo ancora in forte ascesa. È quello che è successo al profilo Instagram della signora intervistata da Michelle Hunziker tra il pubblico del Teatro Ariston Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2018. “Ma lei è ...

Imprevisto per Fiorello a Sanremo 2018 (video) - un uomo sul palco prima del monologo e del medley di Baglioni e Morandi : Voleva fare lo scaldapubblico ed è stato accontentato: Fiorello a Sanremo 2018 ha aperto la prima serata con un monologo e un medley, un'apparizione animata da un Imprevisto. Pare non si sia trattato di una gag improvvisata: un uomo è apparso sul palco poco prima dell'ingresso dello showman, per chiedere di parlare col Procuratore della Repubblica e col sindaco di Sanremo, ma è stato portato via dai tecnici. "Una volta si arrampicavano sulle ...

"Domenica In" - Piero Angela : "Non ho mai visto Sanremo" : Angela è rimasto spiazzato e di fatto ha replicato in modo chiaro, gelando così la conduttrice: 'Non ho mai visto Sanremo, da pianista e jazzista non vedo di buon occhio il mondo della canzone'. E ...

Domenica In - Piero Angela : Non ho mai visto Sanremo : Qualche momento di imbarazzo a Domenica In. Piero Angela ospite nel salotto Domenicale di Rai Uno si è lasciato andare ad una lunga intervista con Cristina Paordi in cui ha raccontato la sua carriera e anche qualche retroscena della sua vita privata. Lo storico conduttore di SuperQuark di fatto ha anche parlato della sua passione per la musica e così la Parodi gli ha chiesto qualche informazione sul Festival di Sanremo. A Domenica In il tema del ...

'Festival di Sanremo? Non l'ho mai visto' : Piero Angela solo ora svela il motivo : Intervistato da Cristina Parodi, nell'ultima puntata di Domenica In , Piero Angela ha confessato di non aver mai visto il Festival di Sanremo . Lo stesso divulgatore scientifico ha anche motivato la ...