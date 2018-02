Sanremo 2018 - vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro : Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente" sono i vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo . Erano arrivati in finale insieme a Lo Stato Sociale e Annalisa, terza classificata. ...

Sanremo - Vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime : ? I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Erano i vincitori annunciati, durante le serate del Festival hanno avuto una...