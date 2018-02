Sanremo | Ultimo vince tra i giovani

Sanremo 2018 Giovani : vincitore Ultimo - podio : Sanremo 2018 , proclamato il vincitore delle Nuove Proposte. Si tratta di Ultimo . Ecco chi è. Sanremo 2018 , cantanti Nuove Proposte in gara e titoli dei brani Eva Pevarello – Cosa ti salverà Mudimbi – Il mago Lorenzo Baglioni – Il congiuntivo Mirkoeilcane – Stiamo tutti bene Giulia Casieri – Come stai Ultimo – Il ballo […] L'articolo Sanremo 2018 Giovani : vincitore Ultimo , podio proviene da Gossip e Tv.

Ultimo ha vinto Sanremo Giovani : Il cantante Ultimo ha vinto la 68esima edizione di Sanremo nella categoria "Nuove proposte", quella dei "Giovani" (il vincitore nella categoria principale sarà annunciato domani). Al secondo posto delle "Nuove proposte" c'era Mirkoeilcane, al terzo Mudimbi. Mirkoeilcane ha vinto anche