Sanremo 2018 - Michelle Hunzike e l’abito “petaloso” : i look della quarta serata sono promossi? : Un inizio in chiave rock, per finire poi con la favola. Gli abiti indossati da Michelle Hunziker nella quarta serata del Festival hanno reso omaggio a Sanremo, la città dei fiori, e hanno abbandonato quell’eleganza formale da grande soireé sfoggiata nelle prime serate con Armani e Ferretti, per lasciare spazio ad uno stile più ironico e graffiante. I ritmi della scaletta sono incalzanti e così anche i cambi d’abito di ...

Sanremo - promossi e bocciati della quarta puntata : La serata di venerdì si è aperta con la gara delle nuove proposte. "Il ballo delle incertezze" di Ultimo ha trionfato davanti a "Stiamo tutti bene" di Mirkoeilcane che si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini. Tra gli ospiti Gianna Nannini e Piero Pelù, che duetta con Baglioni sul brano "Il tempo di morire" di Lucio Battisti. Ma è stata sopratutto gara canora: andiamo a vedere com'è andata e com'è la situazione in vista della ...

Sanremo 2018 - le pagelle della quarta serata : promossi e bocciati : La gara continua senza sosta, ma nella quarta serata i Big chiedono l'aiuto da casa. Grandi duetti che hanno certamente aggiunto qualità a tutte le canzoni in gara, o quasi. Meglio Rubino, sempre peggio...

Sanremo 2018 - ecco i look dei cantanti in gara : promossi e bocciati : Nina Zilli – Promossa. La cantante piacentina è una delle più eleganti di questo Festival. Da qualche tempo ha dato una svolta glam ai suoi gruppi e ha fascino da vendere. Ha messo da parte i look più eccentrici e ha stupito tutti già dal red carpet: al suo arrivo a Sanremo ricordava un po’ Anita Ekberg, con un lungo abito dallo scollo a cuore e una cascata di morbidi boccoli che le ricadevano su una spalla. Alla ...

Sanremo 2018 - promossi e bocciati del terzo appuntamento Video : Claudio #baglioni si prende definitivamente il Festival. Il presentatore è il protagonista assoluto non c'è nulla da dire. Tra canzoni di successo e gag divertenti insieme a Favino, Baglioni ha conquistato il pubblico e la Stampa. Ieri sul palco anche i Negramaro, James Taylor in duetto con Giorgia e Gino Paoli con un tributo a Fabrizio De Andrè. Tra gli altri ospiti anche Virginia Raffaele. Ma vediamo come sono andate le cose tra i cantanti in ...

Sanremo 2018 - le pagelle della terza serata : promossi e bocciati : Secondo round per gli altri 10 big che ieri sera non erano saliti sul palco. Buone quasi tutte le esibizioni, ma qualche canzone non convince proprio. Vediamo come se la sono cavata. Giovanni Caccamo, 7,5...

Sanremo2018 - la classifica della sala stampa : promossi Ron - Diodato e Roy Paci - bocciati Elio e Nina Zilli : Alla fine della seconda serata, Baglioni ha rivelato il posizionamento per fasce dei 10 Big in gara, in base al voto della giuria della sala stampa, che vale per il 30%. Nella zona blu, la più alta, ...

Sanremo 2018 - le pagelle della seconda serata : promossi e bocciati : seconda esibizione per la metà dei big in gara. Rodaggio essenziale per qualcuno, per altri invece nenssun riscatto. Ecco come se la sono cavata. Le Vibrazioni, 6. promossi - Non male. Sarcina sembra non riuscire...

Festival di Sanremo 2018, tutti i look della seconda serata: gli abiti promossi e bocciati dal web Altro giro, altra corsa. GossipeTV torna a commentare in diretta i look della seconda serata di Sanremo 2018. Insieme al popolo del web, promuoveremo e bocceremo i vari outfit dei Big, dei conduttori, delle Giovani Proposte e degli

Pagelle Sanremo 2018 - prima serata : promossi e bocciati : Festival di Sanremo 2018: le Pagelle della prima serata Un Fiorello in stato di grazia ha dato il via ieri sera alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, la prima (e l’ultima?) dell’era Baglioni. Lo showman siciliano è stato il mattatore della prima serata della kermesse canora seguita da 11.603.000 spettatori pari al 52,1% di share. Solo applausi e apprezzamenti per Fiorello. L’inviato a Sanremo del Corriere ...