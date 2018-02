Sanremo | la pesante rivelazione di Michelle | ' Volevano farmi spogliare | poi'

“Denunciata!”. Disastro a Sanremo per l’amata cantante in gara. I guai non finiscono mai e adesso per quel suo gesto pesante rischia molto. La tensione all’Ariston è sempre più alta : Non finiscono e non si placano le polemiche al Festival di Sanremo: ogni giorno, o forse ora, c’è un nuovo scandalo. Dopo la sospetta violazione del regolamento del Festival da parte di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in gara insieme, la cantante Noemi è finita nell’occhio del ciclone. Ma ricostruiamo la questione dal principio. Arrivare davanti al teatro Ariston è diventata una corsa a ostacoli. Passare i serrati controlli è ...