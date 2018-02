Sanremo - ancora boom di ascolti : 51 - 1%. Per la finalissima Pausini e Mannoia : Sanremo regala ancora boom di ascolti. La quarta serata, dedicata ai duetti e al vincitore delle Nuove Proposte, è stata seguita in media da 10 milioni 108 mila telespettatori con il 51.1% di share. L'...

Sanremo. Boom ascolti nella serata dei duetti : 10 - 1 milioni e 51.1%. Ultimo vince le Nuove proposte : Secondo posto per Mirkoeilcane e terzo gradino del podio per Mudimbi. La quarta serata inizia con Heidi in versione rock, omaggio alla svizzera Michelle, interpretata dall'inedito trio Baglioni-Hunziker-Favino. Gianna Nannini è la prima ospite: duetto con Baglioni e l'Ariston si emoziona. Poi Piero Pelù. Premio alla carriera per Milva, la figlia porta sul palco il suo grazie e un messaggio ai giovani. Alice Caioli vince il premio sala stampa ...

Sanremo2018 - per i bookmaker Meta-Moro tornano in testa - fra i giovani è boom per Alice Caioli : Meta-Moro tornano in gara e tornano anche in cima alla classifica dei bookmaker. Analizzando i flussi delle scommesse, gli esperti di Sisal Matchpoint hanno infatti rilevato che il 40% delle giocate ...

Sanremo 2018 - FESTIVAL DI CLAUDIO BAGLIONI/ News live : ascolti boom terza serata - record 51 - 6% di share : SANREMO 2018: FESTIVAL con ascolti boom nella terza serata. Quasi 11 milioni di media e 51,6% di share: successo BAGLIONI-Hunziker-Favino. Cosa succederà dopo la serata dei duetti?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:20:00 GMT)

Sanremo - terza serata : è ancora boom di ascolti. 10 milioni e 825mila spettatori - 51 - 6% di share : ancora boom per la terza serata di Sanremo che fa registrare uno share del 51,6% e una media di 10 milioni e 825mila spettatori. Numeri decisamente più alti rispetto all'anno scorso quando lo share ha toccato il 49,7% e gli spettatori del Festival sono stati 10 milioni e 420mila.Un risultato eccellente, che migliora anche gli ascolti dell'anno scorso, quando la terza serata del festival di Carlo Conti e Maria de Filippi, dedicata alle ...

“Non mi sembra il caso’’. Sanremo 2018 - il primo (serissimo) inconveniente di Michelle ha a che fare con Eros Ramazzotti. Boom! Davanti a Trussardi - ecco cosa ha fatto la Hunziker. “Solo” un dettaglio? Sarà - ma non è sfuggito a nessuno. Ahi : Hanno conquistato tutti. E ormai è evidente che Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino siano le vere star di questo Festival di Sanremo 2018. Simpatici, autoironici, belli, spigliati, stanno dando dimostrazione di cosa significhi essere istrionici. Non solo conducono (bene) ma cantano. E ballano pure. E la loro esibizione di ieri sulle note di Despacito ha convinto tutti. Una esibizione sorprendente, grazie alla quale i due hanno dimostrato ...