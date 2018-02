Sanremo 2018 | Ultimo vince le Nuove Proposte

Video di Ron al Festival di Sanremo 2018 : il duetto con Alice in Almeno Pensami : Ron al Festival di Sanremo 2018 emoziona con la versione in duetto di Almeno Pensami. Il brano aveva già riscosso grande successo nelle prime due serate della kermesse, qualificandosi sia per la giuria demoscopica sia per la Sala Stampa nella zona blu della classifica (quella più alta). Il brano è stato affidato a Rosalino Cellamare proprio dallo stesso Claudio Baglioni, che ha voluto il contributo del cantautore per dare la vita a un brano ...

Video di Giovanni Caccamo con Arisa a Sanremo 2018 - un duetto con “l’amica speciale” per celebrare l’amore Eterno : La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 è dedicata ai duetti e, sul palco dell'Ariston, Giovanni Caccamo sceglie Arisa per dare vita a una particolare versione a due voci della sua Eterno. La cantante, già vincitrice della competizione per ben due volte – nel 2009 nella categoria delle Nuove Proposte e nel 2012 in quella dei Campioni -, ha scelto di affiancare l’amico e collega siciliano, esibendosi sulle note di Eterno, una ...

Sanremo 2018 quarta serata : Ultimo vince tra i giovani. Il Festival e la serata dei duetti. Gianna Nannini emoziona tutti : E' il cantautore romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big. "Dedico questa vittoria a mio fratello, che vincerà sicuramente la sua battaglia", dice emozionato sul palco dell'Ariston. Forte del miglior share del millennio, il 51.6% del mercoledì, il Festival decolla e ritrova il ritmo serrato della gara, ...

Sanremo2018 - Roma pigliatutto : Ultimo è primo fra i giovani - a Mirkoeilcane il premio per la Critica : È il cantautore Romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big....

DAVID ZARD E PEPI MORGIA/ Claudio Baglioni e Gianna Nannini : il ricordo sul palco di Sanremo 2018 : Il ricordo di DAVID ZARD e PEPI MORGIA sul palco di Sanremo 2018: è scomparso oggi lo storico promoter, molto vicino a Baglioni così come MORGIA, morto nel 2011 e mai dimenticato(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:09:00 GMT)

CLASSIFICA Sanremo 2018/ Cantanti Big - quarta serata : Lo Stato Sociale - Noemi e Annalisa possibile podio : SANREMO 2018, CLASSIFICA Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:03:00 GMT)

Federica Sciarelli/ La giornalista di Chi l'ha visto? : "Mi dicono che sono musona - ma..." (Sanremo 2018) : Federica Sciarelli tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo. Per l’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? probabile un siparietto comico con Claudio Baglioni.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:53:00 GMT)

Sanremo2018 - Ultimo vince il premio per i giovani. A Mirkoeilcane quello per la Critica : Ultimo arriva sul podio. È il cantante romano il vincitore delle Nuove Proposte del Festival con il brano 'Il ballo delle incertezze'. Al secondo posto, un altro romano, Mirkoeilcane con 'Stiamo tutti ...

Sanremo 2018 - la quarta serata : Ultimo è il vincitore dei Giovani - mentre Sciarelli «scherza» con Baglioni : Il cantante romano si aggiudica le nuove proposte, mentre continuano i duetti dei big Gli Stato Sociale portano i bimbi dello Zecchino d’Oro, i Decibel Midge Ure

Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 in duetto con Simone Cristicchi : video in Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 in duetto con Simone Cristicchi portano il messaggio di Non mi avete fatto niente sul palco del Teatro Ariston dopo il ritorno in gara deciso da Rai a seguito della sospensione per presunto plagio. I due artisti, che si sono trovati sul palco per Non mi avete fatto niente, hanno scelto di farsi accompagnare da Simone Cristicchi che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2007 con Ti regalerò una rosa. ...

Sanremo 2018 - Ultimo è il vincitore delle Nuove Proposte : E' Ultimo il vincitore delle Nuove Proposte della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper romano, che al Festival si è presentato in versione pop con il brano "

ALICE CAIOLI/ Video - "Specchi rotti" : vince il premio "Lucio Dalla" della sala stampa (Sanremo 2018) : ALICE CAIOLI, Video: "Specchi rotti": ha raggiunto il primo posto in classifica per la giuria demoscopica, questo la porterà alla vittoria delle Nuove Proposte? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:36:00 GMT)

Sanremo 2018 Giovani : vincitore Ultimo - podio : Sanremo 2018, proclamato il vincitore delle Nuove Proposte. Si tratta di Ultimo. Ecco chi è. Sanremo 2018, cantanti Nuove Proposte in gara e titoli dei brani Eva Pevarello – Cosa ti salverà Mudimbi – Il mago Lorenzo Baglioni – Il congiuntivo Mirkoeilcane – Stiamo tutti bene Giulia Casieri – Come stai Ultimo – Il ballo […] L'articolo Sanremo 2018 Giovani: vincitore Ultimo, podio proviene da Gossip e Tv.

Video di Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 con Daby Tourè e gli Avion Travel nella serata dei duetti : Quarta serata di gara per Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018. Il loro percorso al 68esimo Festival della Canzone Italiana è partito i sordina, a causa di una zona rossa assegnata dalla giuria demoscopica nella puntata di apertura della kermesse. Ieri sera invece Il coraggio di ogni giorno è stato maggiormente apprezzato dalla Sala Stampa, che gli ha permesso di scalare un gradino della classifica, passando nella zona ...