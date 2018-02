Sanremo 2018 | Nuove Proposte | la classifica finale – tutte le percentuali

Video di Elio e le Storie Tese a Sanremo 2018 con i Neri per caso - per un Arrivedorci finale nella serata dei duetti : Un duetto ricco di sorprese quello degli Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 con i Neri per caso: l'esibizione in programma per la quarta serata si trasforma in una grande festa grazie anche alla presenza del celebre gruppo a cappella. Legati da una profonda amicizia con gli Elii, il sestetto di Caserta si è presentato sul palco dell’Ariston a distanza di 23 anni dalla loro ultima partecipazione alla competizione più famosa della riviera ...

Nina Zilli duetta con Sergio Cammariere a Sanremo 2018 : il video in Senza appartenere in una speciale versione voce e piano : Tra le più votate della giuria demoscopica, ma poco apprezzata dalla Sala Stampa e Tv, Nina Zilli duetta con Sergio Cammariere a Sanremo 2018 nella quarta serata del Festival. Il brano scelto dal duo è proprio Senza appartenere, l’inno alle donne che ha ottenuto pareri discordanti dopo le prime due esibizioni trasmesse in diretta su Rai 1. Per una canzone dedicata alla forza e al coraggio del genere femminile, la Zilli non poteva che avere ...

Sanremo 2018 : le pagelle della quarta serata; Pelù canta Battisti - Gianna Nannini inquieta regina del rock. : quarta serata del Festival di SANREMO giunto ormai al giro di boa. In questa serata è stato proclamato dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti il vincitore delle nuove proposte e sono stati presentati i brani dei 20 big con inediti ed avvolte improbabili duetti. Ecco le nostre pagelle: La giuria di qualità: tutto molto bello, si molto bello davvero…lo ammetto mi bruciano troppo i danni degli ...

Nina Zilli duetto con Sergio Cammariere/ "Senza appartenere" : pianoforte protagonista (Sanremo 2018) : Nina Zilli e Sergio Cammariere canteranno insieme “Senza appartenere” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Luca Barbarossa duetto con Anna Foglietta/ Passame er sale : "Romanticismo puro" (Sanremo 2018) : Luca Barbarossa con Anna Foglietta canterà “Passame er sale”, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:53:00 GMT)

MILVA/ Premio alla carriera - la figlia sul palco per lanciare il messaggio dell'artista (Sanremo 2018) : Festival di Sanremo 2018 arriva finalmente una bellissima notizia: la cantante MILVA ritirerà l'ambitissimo Premio alla carriera. Malgioglio gioisce.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:50:00 GMT)

PIERFRANCESCO FAVINO/ I fiori e... il panino per la moglie Anna Ferzetti! (Sanremo 2018) : Piefrancesco FAVINO continua a stupire per i suoi mille talenti il pubblico del Festival di Sanremo 2018. L'attore romano canta, balla e imita Steve Jobs.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:44:00 GMT)

Il video del duetto di Luca Barbarossa con Anna Foglietta a Sanremo 2018 per Passame er sale il 9 febbraio : Luca Barbarossa con Anna Foglietta a Sanremo 2018 per un duetto sulle note di Passame er sale, il brano in dialetto romano che Barbarossa presenta al 68° Festival nella categoria dei Campioni. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha sospeso la serata della cover per sostituirla con quella dei duetti. Ogni artista scelto tra i Campioni presenta venerdì 9 febbraio il proprio brano inedito in duetto con uno o più ospiti, italiani o ...

Sanremo2018 - Roma pigliatutto : Ultimo è primo fra i giovani. Rock con Nannini e Pelù - duetti dei big : È il cantautore Romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big....

Vincitore Sanremo 2018 Giovani : ecco chi è il trionfatore assoluto Video : Grande attesa per la quarta serata [Video] del Festival di #Sanremo 2018 in onda stasera 9 febbraio su Raiuno. Nel corso della lunga serata, infatti, verra' proclamato il primo Vincitore assoluto di questa 68esima edizione della kermesse musicale: parliamo del trionfatore della sezione Giovani. Chi sara' il Vincitore assoluto tra le 8 nuove proposte che quest'anno sono state scelte dal direttore artistico Claudio Baglioni? Stasera la finale di ...

ULTIMO - NICCOLÒ MORICONI/ Vincitore Nuove proposte - Sanremo 2018 : "Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo : ULTIMO, al secolo NICCOLÒ MORICONI, ha portato sul palco dell'Ariston "Il ballo delle incertezze". Stasera sarà eletto il Vincitore tra le Nuove proposte di Sanremo 2018.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:40:00 GMT)

LA FIGLIA DI MILVA/ Martina Corgnati ritira il Premio alla Carriera : il consiglio ai giovani (Sanremo 2018) : Martina Corgnati, FIGLIA di MILVA, ritirerà il Premio alla Carriera per la mamma sul palco del Festival di Sanremo 2018 dopo una lunga petizione(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:34:00 GMT)

L’omaggio a Lucio Battisti di Piero Pelù a Sanremo 2018 con Baglioni è un rock che tocca l’anima (video) : Piero Pelù a Sanremo 2018 rende omaggio a Lucio Battisti ne Il tempo di morire, brano che aveva già interpretato e che era stato recepito positivamente dalla critica. Sul palco dell'Ariston, si sono incontrati il rock e l'eleganza pop di un mito intramontabile, al quale Sanremo deve gran parte del suo successo. Il tempo di morire arriva sul palco del Festival di Sanremo a quasi 50 anni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1970. Nel lato A ...

Meta e Moro duetto con Simone Cristicchi/ Non mi avete fatto niente : esibizione toccante (Sanremo 2018) : Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi canteranno insieme “Non mi avete fatto niente” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:30:00 GMT)