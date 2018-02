Sanremo 2018 | Mirkoeilcane vince il Premio della Critica tra le Nuove Proposte

Video del duetto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri a Sanremo 2018 : due generazioni ne Il segreto del tempo : Il duetto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri a Sanremo 2018 mette a confronto due generazioni. I due ex Pooh hanno scelto la neomamma per essere accompagnati nella serata dei duetti, quella in cui sono tornati sul palco tutti i Big in gara. Una scelta non facile, la loro, dal momento che la voce di Giusy Ferreri è qualcosa di molto particolare rispetto alla loro maniera di cantare ancora abbastanza classica. Il mix è ...

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI DUETTO CON GIUSY FERRERI/ Il segreto del tempo : "Non bene" (Sanremo 2018) : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI con GIUSY FERRERI canteranno insieme “Il segreto del tempo” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:22:00 GMT)

ORNELLA VANONI DUETTA CON ALESSANDRO PREZIOSI/ “Imparare ad amarsi” : pubblico innamorato! (Sanremo 2018) : ORNELLA VANONI, Bungaro e Pacifico cantano con ALESSANDRO PREZIOSI "Imparare ad amarsi" durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2018 dedicata ai duetti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:15:00 GMT)

Sanremo 2018 non sarebbe stato meglio con un po' di trap? : ... sì, ma senza casco' e riprovò a scapigliare tutti con 'Cancella il debito' nel 2000, esortando D'Alema a cancellare il debito estero accumulato dai Paesi del Sud del mondo. Sorpassato il dito medio ...

Festival di Sanremo 2018 : Perchè tutti dicono “gnigni” : Festival di Sanremo 2018: Perchè tutti dicono “gni gni”? Ecco svelato il segreto Da Pierfrancesco Favino a Giuliano Sangiorgi de i Negramaro, persino i concorrenti in gara (come Michele Bravi e Annalisa Scarrone) tutti hanno l’hanno detto almeno una volta. Ma cosa vuol dire “gnigni” e perché tutti lo dicono a Sanremo? Per capirlo dobbiamo […] L'articolo Festival di Sanremo 2018: Perchè tutti dicono ...

Imprevisto per i Decibel a Sanremo 2018 con Lettera dal duca (video) : Ruggeri si interrompe prima del duetto con Midge Ure : Per la quarta serata del Festival, i Decibel a Sanremo 2018 in duetto con Midge Ure hanno presentato una particolare versione della loro Lettera dal duca. Chitarrista e voce degli Ultravox, l'artista scozzese ha accettato l’invito del trio composto da Ruggeri, Capeccia e Muzio, salendo così per la prima volta sul palco dell’Ariston per presentare il brano sanremese che i Decibel hanno scelto per gareggiare in questa 68^ edizione del Festival ...

Sanremo 2018 - da Favino ai Negramaro - in tanti dicono “gnigni” sul palco : ecco perché : Puoi stare a decomporti per cinque sere di seguito sul divano senza scoprire che esiste un “deep Sanremo” che non vedrai mai in tv. Chi non frequenta il web rischia di perdersi la controstoria più folgorante sul Festival, nata come un efficace sabotaggio della messa cantata dell’Ariston, l’infiltrazione sul piccolo schermo di una banda di geniali disturbatori nati e pasciuti sulla Rete, che dalle profondità di YouTube muovono alla conquista ...

Sanremo 2018 - il duetto tra Claudio Baglioni e Gianna Nannini è da standing ovation : standing ovation per Claudio Baglioni e Gianna Nannini dopo il duetto sulle note di 'Amore bello' e un ballo lento, abbracciati. Emozione e commozione negli occhi di entrambi dopo che il cantautore ha ricordato che in comune, oltre a non avere mai partecipato in gara a Sanremo, hanno avuto anche due persone importanti: il regista e light designer Pepi Morgia, morto nel 2011, e il produttore David Zard, scomparso pochi giorni fa. La performance ...

Piero Pelù / Con Gianna Fratta ha messo la testa a posto (Sanremo 2018) : Piero Pelù, storico leader dei Litfiba, è ospite nella serata odierna del Festival di Sanremo 2018. Omaggerà il mitico Lucio Battisti a quasi 20 anni dalla scomparsa. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:57:00 GMT)

Video de Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell'Antoniano ma senza parolacce! : ... Video della Fenomenale Gianna Nannini a Sanremo 2018 in duetto con Claudio Baglioni in Amore Bello Video del duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018, due giovani voci ne Il Mondo Prima di ...

CLAUDIO BAGLIONI/ Duetto con Gianna Nannini con Amore bello (Sanremo 2018) : CLAUDIO BAGLIONI si è esibito più volte dutante la terza serata del Festival di Sanremo 2018 con alcuni dei suoi più famosi successi. Forse troppo?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:44:00 GMT)