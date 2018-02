Sanremo 2018 | Michelle Hunzike e l’abito “petaloso” | i look della quarta serata sono

Sanremo 2018 - Ghemon : "Il Festival e il rap sono due estremi che si devono avvicinare" - videointervista : Sanremo si deve aprire ad un mondo ormai diventato gigantesco, e i ragazzi che fanno milioni di visualizzazioni dovrebbero provare a confrontarsi con un'esperienza di questo tipo. Non è detto che ...

Sanremo 2018 - Michelle Hunzike e l’abito “petaloso”. Tutti i look della quarta serata : Un inizio in chiave rock, per finire poi con la favola. Gli abiti indossati da Michelle Hunziker per nella quarta serata del Festival hanno reso omaggio a Sanremo, la città dei fiori, e hanno abbandonato quell’eleganza formale da grand soireeé sfoggiata nelle prime serate con Armani e Ferretti, per lasciare spazio ad uno stile più ironico e graffiante. I ritmi della scaletta sono incalzanti e così anche i cambi d’abito di ...

Sanremo 2018 - la scaletta della finale : cantanti e ospiti. Baglioni : “Grazie a Michelle e a Pierfrancesco” - e la Hunziker si commuove : Con un “poker di ascolti”, come lo chiama il direttore di RaiUno Angelo Teodoli, il Festival di Sanremo si avvicina all’ultima serata della 68esima edizione. Anche la quarta serata è stata un grande successo e ora Claudio Baglioni può fare anche un primo bilancio di questa sua prima esperienza legata alla kermesse musical-televisiva di RaiUno. “Ieri sera pur avendo limitato il numero degli ospiti e tutto ciò che era extra ...

Sanremo 2018 : il toto-vincitore in vista della finale : Ci siamo: tra poche ore si terrà la finale di Sanremo 2018 e l’atmosfera si sta particolarmente riscaldando. E non solo dalle parti della città dei fiori, ma anche sui social dove sta tenendo banco il classico toto-vincitore. Ognuno ovviamente dice la sua, in base ai propri gusti, ma ci sono alcuni nomi che stanno mettendo tutti d’accordo come quelli di Fabrizio Moro ed Ermal Meta. I due cantautori da una parte vantano delle forti ...

Giovanni Caccamo/ Video - "Eterno" : un finale in crescendo - stasera stupirà tutti? (Sanremo 2018) : Giovanni Caccamo, Video ''Eterno'': si spera in un finale del Festival in crescendo, ieri buone notizie dalla classifica anche se sarà molto difficile vincere. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:48:00 GMT)

Annalisa/ Video - "Il mondo prima di te" : conquista tutti con la sua semplicità - ma basterà? (Sanremo 2018) : Annalisa, Video ''Il mondo prima di te'': l'artista conquista tutti con la sua semplicità. Riuscirà a ottenere un buon piazzamento nella classifica finale del Festival? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:35:00 GMT)

Arisa a Sanremo 2018 con un vestito preso alle bancarelle FOTO : vestito Arisa Sanremo 2018: la cantante sul palco dell’Ariston ha indossato un abito vintage preso alle bancarelle Un nuovo look di Arisa è stato sfoggiato magnificamente ieri a Sanremo durante la quarta serata. Invitata al Festival per duettare con Giovanni Caccamo, Arisa ha mostrato la sua nuova immagine in TV per la prima volta proprio […] L'articolo Arisa a Sanremo 2018 con un vestito preso alle bancarelle FOTO proviene da Gossip ...

Max Gazzè/ Video - "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" : vincitore a sorpresa? I pronostici...(Sanremo 2018) : Max Gazzé, Video ''La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'': è tra i favoriti per la vittoria finale, riuscirà davvero a conquistare tutti anche nell'ultimo atto del Festival? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2018 con Laura Pausini : l’ordine di uscita dei Campioni e gli ospiti del 10 febbraio : La Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2018 è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di oggi, venerdì 10 febbraio. Dopo il vincitore della categoria delle Nuove Proposte, è oggi il momento di scoprire il nome del vincitore della categoria dei Campioni, il podio e la classifica generale che - a sorpresa - verrà comunicata dalla posizione numero 20 alla posizione numero 1. Sebbene nelle scorse serate sia stata nascosta, ...

Le Vibrazioni/ Video - "Così sbagliato" : difficile rialzarsi - ma si proverà l'impossibile (Sanremo 2018) : Le Vibrazioni, Video "Così sbagliato": difficile rialzarsi in classifica, stasera nella finale del Festival si proverà però a fare l'impossibile per risalire almeno un po'. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:21:00 GMT)

Enzo Avitabile con Peppe Servillo/ Video - "Il coraggio di ogni giorno" : finale da outsider (Sanremo 2018) : Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Video "Il coraggio di ogni giorno": il duo ha convinto tutti, si presentano alla finale del Festival della musica italiana da outsider. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:16:00 GMT)

Pagelle Sanremo 2018/ Voti ai cantanti e conduttori : Federica Sciarelli promosso nella versione pop : Pagelle Sanremo 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:13:00 GMT)