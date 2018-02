SANREMO 2018 | le pagelle della quarta serata; Pelù canta Battisti | Gianna Nannini

Video di Elio e le Storie Tese a SANREMO 2018 con i Neri per caso - per un Arrivedorci finale nella serata dei duetti : Un duetto ricco di sorprese quello degli Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 con i Neri per caso: l'esibizione in programma per la quarta serata si trasforma in una grande festa grazie anche alla presenza del celebre gruppo a cappella. Legati da una profonda amicizia con gli Elii, il sestetto di Caserta si è presentato sul palco dell’Ariston a distanza di 23 anni dalla loro ultima partecipazione alla competizione più famosa della riviera ...

Nina Zilli duetta con Sergio Cammariere a SANREMO 2018 : il video in Senza appartenere in una speciale versione voce e piano : Tra le più votate della giuria demoscopica, ma poco apprezzata dalla Sala Stampa e Tv, Nina Zilli duetta con Sergio Cammariere a Sanremo 2018 nella quarta serata del Festival. Il brano scelto dal duo è proprio Senza appartenere, l’inno alle donne che ha ottenuto pareri discordanti dopo le prime due esibizioni trasmesse in diretta su Rai 1. Per una canzone dedicata alla forza e al coraggio del genere femminile, la Zilli non poteva che avere ...

SANREMO 2018 - Nuove Proposte : la classifica finale – tutte le percentuali : Sanremo 2018, Lorenzo Baglioni La classifica finale delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 riserva qualche sorpresa. Ultimo, che ha trionfato nella sezione Nuove Proposte, ha ottenuto un consenso unanime. Sia nel televoto, sia nel totale e definitivo, calcolato con la media tra le percentuali di voto ottenute nella quarta serata e nelle serate precedenti. Non è andata così a Lorenzo Baglioni, che ha mancato il podio (arrivando ...

Il video del duetto di Luca Barbarossa con Anna Foglietta a SANREMO 2018 per Passame er sale il 9 febbraio : Luca Barbarossa con Anna Foglietta a Sanremo 2018 per un duetto sulle note di Passame er sale, il brano in dialetto romano che Barbarossa presenta al 68° Festival nella categoria dei Campioni. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha sospeso la serata della cover per sostituirla con quella dei duetti. Ogni artista scelto tra i Campioni presenta venerdì 9 febbraio il proprio brano inedito in duetto con uno o più ospiti, italiani o ...

SANREMO2018 - Roma pigliatutto : Ultimo è primo fra i giovani. Rock con Nannini e Pelù - duetti dei big : È il cantautore Romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big....

Vincitore SANREMO 2018 Giovani : ecco chi è il trionfatore assoluto Video : Grande attesa per la quarta serata [Video] del Festival di #Sanremo 2018 in onda stasera 9 febbraio su Raiuno. Nel corso della lunga serata, infatti, verra' proclamato il primo Vincitore assoluto di questa 68esima edizione della kermesse musicale: parliamo del trionfatore della sezione Giovani. Chi sara' il Vincitore assoluto tra le 8 nuove proposte che quest'anno sono state scelte dal direttore artistico Claudio Baglioni? Stasera la finale di ...

L’omaggio a Lucio Battisti di Piero Pelù a SANREMO 2018 con Baglioni è un rock che tocca l’anima (video) : Piero Pelù a Sanremo 2018 rende omaggio a Lucio Battisti ne Il tempo di morire, brano che aveva già interpretato e che era stato recepito positivamente dalla critica. Sul palco dell'Ariston, si sono incontrati il rock e l'eleganza pop di un mito intramontabile, al quale Sanremo deve gran parte del suo successo. Il tempo di morire arriva sul palco del Festival di Sanremo a quasi 50 anni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1970. Nel lato A ...

