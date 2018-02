Sanremo 2018 | la finale Arrivano Fiorella Mannoia e Laura Pausini

Sanremo 2018 : Mirkoeilcane vince il premio ‘Mia Martini’ - un brano critico e dunque non ‘demoscopico’ : di Giulio Scarantino Nel mezzo di un festival che sottolinea sempre più la fantastica carriera di Baglioni ed esalta sempre meno gli inediti dei partecipanti. Ormai in un chiaro capovolgimento di prospettive, dove la competizione tra i cantanti è solo elemento secondario di uno spettacolo d’intrattenimento costituito da gag, duetti, canzoni di Baglioni e ospiti di spicco. Un inevitabile e non biasimabile tentativo di assecondare i ...

Sanremo 2018 - Sabrina Impacciatore : «Il mio Dop(pi)o Festival» : Sabrina Impacciatore è quel tipo di donna che nel meraviglioso disordine della sua stanza sul mare al Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, tra abiti da sogno e peluche rassicuranti, tira fuori dal niente frasi come: «Il Festival è quella storia per cui giorno-notte-mattina-alba-sera non dormi più. Appartiene a quelle esperienze in cui sei come dentro una lavatrice che non smette la sua centrifuga. E vorresti tornare al riparo. In un luogo ...

Sanremo 2018 - chi vincerà? Ecco i nostri 5 favoriti : Sta per calare il sipario sulla 68esima edizione del Festival di Sanremo, e più che tempo di bilanci, a poche ore dalla...

Elio e le storie tese/ Video - "Arrivedorci" : l'ultimo saluto del gruppo dal Festival (Sanremo 2018) : Elio e le storie tese, Video "Arrivedorci": stasera nella finale del Festival l'ultimo saluto al pubblico che è stato sempre vicino a questo meraviglioso gruppo. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 15:36:00 GMT)

Sanremo 2018 - dove stanno andando like e ricerche : La tv non è più quella di una volta, la musica e il pubblico nemmeno. Accanto ai numeri sorprendenti degli ascolti, vanno aggiunti e analizzati anche quelli relativi al ‘sentiment’ che social e motori di ricerca restituiscono. Pronostici (oggi) e bilanci (domani) su Sanremo 2018 usciranno soprattutto da qui. E si possono già fare alcune riflessioni. La prima è che, almeno nel caso del festival della canzone, il ‘purché se ne ...

Sanremo 2018 - il vincitore della sezione giovani Ultimo : “Con la mia canzone trionfa Roma” : È il 22enne romano , Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, a vincere tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo. Ultimo era in gara con il brano “Il ballo delle incertezze” L'articolo Sanremo 2018, il vincitore della sezione giovani Ultimo: “Con la mia canzone trionfa Roma” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2018 - Michelle Hunziker e l’abito “petaloso” : i look della quarta serata sono promossi? : Un inizio in chiave rock, per finire poi con la favola. Gli abiti indossati da Michelle Hunziker nella quarta serata del Festival hanno reso omaggio a Sanremo, la città dei fiori, e hanno abbandonato quell’eleganza formale da grande soireé sfoggiata nelle prime serate con Armani e Ferretti, per lasciare spazio ad uno stile più ironico e graffiante. I ritmi della scaletta sono incalzanti e così anche i cambi d’abito di ...

Sanremo 2018 - tutti gli ospiti del Festival : "Sarà la festa della musica italiana" ha promesso Claudio Baglioni. Detto fatto. Niente star hollywoodiane in questa edizione, pochi artisti internazionali, mentre la lista degli ospiti diventa...

Sanremo 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a Claudio Baglioni sia la...

Chi ha vinto Sanremo 2018 Giovani : ecco il podio finale Video : Stasera è stato proclamato il primo vincitore [Video] del Festival di #Sanremo 2018: nel corso della quarta serata della 68esima edizione della kermesse canora condotta da Caludio Baglioni, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino è stato proclamto il trionfatore assoluto della categoria Nuove proposte. Un momento decisamente molto atteso dal pubblico visto che le 8 nuove proposte di questa edizione hanno presentato dei brani decisamente molto ...

DIRETTA : Sanremo 2018 - quinta serata scaletta e ospiti ufficiali Video : E' tutto pronto per la quinta serata [Video] [Video] del Festival di #Sanremo 2018 che potra' essere ta in DIRETTA dalle 20.45 qui su Blasting News. Dopo quattro serate ricche di emozioni, siamo giunti al gran finale della kermesse canora presentata da Claudio Baglioni assieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Vi anticipiamo subito che questa sera, nel corso della lunga DIRETTA, scopriremo il nome del vincitore di Sanremo ...

DECIBEL/ Video - "Lettera dal Duca" : applausi e colpi a effetto - ma la vittoria è lontana (Sanremo 2018) : DECIBEL, Video "Lettera dal Duca": la canzone dedicata a David Bowie emoziona e strappa applausi, ma difficilmente si assicurerà il titolo di migliore al Festival stasera (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Red Canzian/ Video - "Ognuno ha il suo racconto" : il migliore tra gli ex Pooh - si confermerà? (Sanremo 2018) : Red Canzian, Video "Ognuno ha il suo racconto": per la prima volta sul palco del Teatro Ariston da solista è riuscito a fare meglio, per ora, dei suoi ex colleghi dei Pooh. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 15:26:00 GMT)

Sanremo 2018 - Ghemon : "Il Festival e il rap sono due estremi che si devono avvicinare" - videointervista : Sanremo si deve aprire ad un mondo ormai diventato gigantesco, e i ragazzi che fanno milioni di visualizzazioni dovrebbero provare a confrontarsi con un'esperienza di questo tipo. Non è detto che ...