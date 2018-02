Sanremo 2018 | il cervellone Ibm Watson | ' Favoriti Meta e Moro'

Come si votano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2018 : Guida al televoto nella serata finale di Sanremo: Come si può inviare la propria preferenza e Come sarà calcolato il vincitore della categoria principale The post Come si votano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2018 appeared first on Il Post.

PAOLO CARTA/ Chi è il compagno di Laura Pausini (Sanremo 2018) : PAOLO CARTA è il compagno di Laura Pausini, super ospite italiana della serata finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, condotta da Claudio Baglioni. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:02:00 GMT)

Vincitore Sanremo 2018/ Chi è? Cantanti Big - sorprese in arrivo? Pronostici : Meta-Moro in pole : Vincitore Sanremo 2018, i Pronostici danno per favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguono Lo Stato Sociale e Ron. La sorpresa potrebbe essere Annalisa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - perché “mamma Rai” finisce sempre per snobbare Milly Carlucci? : C’è una conduttrice Rai che non sempre riceve un trattamento piacevole da parte della sua azienda, perlomeno nel periodo del Festival di Sanremo. Si chiama Milly Carlucci. Camilla Patrizia (questo il suo nome all’anagrafe) è un volto di punta dell’azienda di Stato, nonché l’unica capace nel tener testa alla temutissima Maria De Filippi al sabato sera, spesso anche con risultati superiori alla concorrenza. Quando tutti i ...

I favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2018 : I bookmakers puntano su Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma citano anche Ron, lo Stato Sociale e Max Gazzè The post I favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2018 appeared first on Il Post.

PAGELLE Sanremo 2018/ Voti ai cantanti e conduttori : di Baglioni e Nannini il miglior duetto : PAGELLE SANREMO 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:31:00 GMT)

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti finale : Armani per Michelle Hunziker - anticipazioni sull'acconciatura : Sanremo 2018: Abiti, vestiti e stilisti finale. Armani per Michelle Hunziker, ancora Ermanno Scervino per Claudio Baglioni, incognita Pierfrancesco Favino. Look e outfit dell'ultima serata.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:14:00 GMT)

Sanremo 2018 - chi vincerà? Ecco i possibili candidati al podio (e chi già avanza su Spotify) : L’anno scorso era più semplice. Che vincesse Gabbani sorpassando la Mannoia e che Meta si conquistasse la medaglia di bronzo era un vaticinio sereno, per l’osservatore esperto di cose sanremesi: le altre canzoni del lotto non possedevano i requisiti per contrastare l’ascesa di queste tre. Stavolta il pronostico risulta più insidioso, soprattutto per gli scommettitori che volessero giocarsi il terno del podio. Una buona combinazione potrebbe ...

Diodato e Roy Paci/ Video - "Adesso" : ancora nella parte alta della classifica del Festival (Sanremo 2018) : Diodato e Roy Paci, Video "Adesso": ancora nella parte alta della classifica sono gli outsider del Festival della musica italiana. Riusciranno anche a vincere? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:04:00 GMT)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - "Il segreto del tempo" : difficile ormai risollevarsi (Sanremo 2018) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Video "Il segreto del tempo": difficile ormai risollevarsi, dove arriveranno nella classifica finale del Festival di quest'anno? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:01:00 GMT)

La "vecchia che balla" dello Stato Sociale/ Video - c'era già in un clip dei Coldplay (Sanremo 2018) : La "vecchia che balla" dello Stato Sociale: Video Sanremo 2018. Con questa trovata la band bolognese si candida per la vittoria, ma c'era già in un clip dei Coldplay...(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - la finale. Arrivano Fiorella Mannoia e Laura Pausini : ... Mai mai mai, Elio e le Storie Tese - Arrivedorci Ron - Almeno pensami Max Gazzè - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Annalisa - Il mondo prima di te Renzo Rubino - Custodire Decibel - Lettera dal ...

Sanremo 2018 : Mirkoeilcane vince il premio ‘Mia Martini’ - un brano critico e dunque non ‘demoscopico’ : di Giulio Scarantino Nel mezzo di un festival che sottolinea sempre più la fantastica carriera di Baglioni ed esalta sempre meno gli inediti dei partecipanti. Ormai in un chiaro capovolgimento di prospettive, dove la competizione tra i cantanti è solo elemento secondario di uno spettacolo d’intrattenimento costituito da gag, duetti, canzoni di Baglioni e ospiti di spicco. Un inevitabile e non biasimabile tentativo di assecondare i ...

Sanremo 2018 - Sabrina Impacciatore : «Il mio Dop(pi)o Festival» : Sabrina Impacciatore è quel tipo di donna che nel meraviglioso disordine della sua stanza sul mare al Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, tra abiti da sogno e peluche rassicuranti, tira fuori dal niente frasi come: «Il Festival è quella storia per cui giorno-notte-mattina-alba-sera non dormi più. Appartiene a quelle esperienze in cui sei come dentro una lavatrice che non smette la sua centrifuga. E vorresti tornare al riparo. In un luogo ...