Sanità | negli ultimi anni persi almeno 11mila medici

(Di sabato 10 febbraio 2018)11.000 i posti di lavoro medicoospedali italiani, con carenze rilevate soprattutto nelle strutture più disagiate ed in particolare per le specialità dell’emergenza. L’allarme è stato lanciato ieri dal sindacato dei dirigentiAnaao e da quello deidi base Fimmg, ribadito a conclusione del Consiglio Nazionale dell’Organizzazione Sindacale Co.A.S.Dirigenti. “Gli anestesisti sono carenti per 3800 unità e gli Specialisti in Ortopedia, Chirurgia e Ginecologia sono scoperti per circa 6000 posti. Tutto questo, insieme a liste d’attesa infinite, obbliga chi ha bisogno di cure a rivolgersi a strutture private,” spiegano Lucia Magni e Alessandro Garau, rispettivamente presidente e segretario nazionale del CoAS. L'articolosembra essere il primo su ...