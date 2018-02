Samsung Galaxy S8 Plus in offerta a 568 | 99 euro su Amazon Italia

Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in nuove immagini : Il presunto Samsung Galaxy C10, che dovrebbe condividere lo stesso aspetto di C10 Plus, sarebbe ritratto in questi nuovi render in tre differenti colorazioni: le immagini mostrano una doppia fotocamera posteriore, un display 18:9 e un sensore di impronte frontale, ma i dubbi permangono. L'articolo Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in nuove immagini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 come cancellare scheda Micro SD : Pulire la scheda di memoria MicroSD Samsung Galaxy S8 ecco come si cancella e si aumenta la velocità dello smartphone Android Galaxy S8 Oggi vi insegneremo come cancellare memoria Galaxy S8, formattare la scheda di memoria Microsd, aumentare la memoria telefono Galaxy S8.

Samsung Galaxy S9 come trasformare in un computer portatile : DeX Pad Samsung Galaxy S9 trasforma lo smartphone Android in un potente computer portatile Ecco che cosa serve per trasformare il Galaxy S9 in un PC. Prezzo DeX Pad Samsung Galaxy S9, disponibililtà DeX Pad Samsung Galaxy S9, cosa serva DeX Pad Samsung Galaxy S9, come si collega DeX Pad Samsung Galaxy S9

Sabato speciale per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia : quadruplo aggiornamento di gennaio : Un Sabato speciale quello di oggi per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia, che nello stesso momento ricevono l'aggiornamento XXS2DRAA e XXU2DRAC, firmware contraddistinti dalla patch di sicurezza di gennaio, e da alcune altre significative novità, come già accaduto per gli esemplari no brand: Samsung Pay (anche se la tecnologia non risulta ancora essere stata attivata nel nostro mercato) e widget meteo di Galaxy S8 e Note ...

L’accessorio per trasformare il Samsung Galaxy S9 in un computer : (Foto: Evan Blass) Come i loro predecessori dell’anno scorso, anche gli smartphone Galaxy S9 potranno trasformarsi in computer desktop. Insieme ai gadget che saranno presentati a Barcellona tra poco più di due settimane, il produttore coreano Samsung venderà un nuovo accessorio opzionale della linea DeX, che dall’anno scorso accompagna gli smartphone di punta della compagnia proprio per collegarli a monitor esterni e farli funzionare ...

Conferma Oreo su Samsung Galaxy S6 e Note 5 : supporto ufficiale negli USA e in Italia? : Ora è più di una speranza l'aggiornamento Oreo sul Samsung Galaxy S6 (e certamente pure sui modelli S6 Edge e S6 Edge Plus) ma anche sul Note 5. Dopo alcune anticipazioni ufficiose che al loro rilascio pure erano sembrate abbastanza utopistiche, ecco che giungono notizie ben più certe e autorevoli direttamente dall'operatore mobile USA T-Mobile che sul suo sito ufficiale, a chiare lettere, parla dello sviluppo di Android 8.0 per i device qui ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : un'immagine ci svela i presunti quattro colori ufficiali : Nelle scorse ore è apparsa in Rete un'immagine che ci suggerisce che i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus saranno inizialmente venduti in quattro colori

Sorpresa! Samsung Galaxy S6 (Edge+) e Note 5 potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo : Cari proprietari di Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ e Galaxy Note 5, Android 8.0 Oreo potrebbe presto essere realtà

Samsung Galaxy S9 - tante buone notizie - ma ce n'è anche una cattiva : Samsung Galaxy S9 Plus ed S9 stanno arrivando. Gli utenti fanno il conto alla rovescia per scandire i giorni che ancora ci separano dall'evento di presentazione ufficiale dei due attesi dispositivi. Come già in più occasioni ricordato, l'iniziativa prenderà piede nel corso dell'imminente Mobile World Congress di Barcellona. Un ottimo palcoscenico che, senza dubbio, darà il giusto risalto a smartphone Android come appunto S9 ed S9 Plus. Ultime ...

Smartphone Android in offerta oggi 9 febbraio : LG V30 - Huawei P Smart - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 9 febbraio su store online (tra cui eBay e Amazon) sono: LG V30, Huawei P Smart, Honor 9 Lite, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy Note 8. Allora siete già pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung registra i nomi Samsung Galaxy J7 Star e J3 Star : Samsung Galaxy J3 Star e Samsung Galaxy J7 Star sono due nuovi nomi registrati da Samsung e che saranno presto usati per altrettanti smartphone Android

Tre : per San Valentino una nuova ALL-IN "in coppia" e Samsung Galaxy S8 o S8 Plus a 5 euro al mese : Manca meno di una settimana a San Valentino e per l'occasione Tre Italia ha pensato ad una speciale promozione "in coppia": si tratta della ALL-IN San Valentino, che quindi consente di acquistare due SIM attivando su entrambe la medesima offerta. E c'è anche un'altra piccola sorpresa...

Samsung Galaxy S9 : tutto quello da sapere sullo smartphone : Ci siamo. Il 25 febbraio verrà svelato al pubblico il nuovo Samsung Galaxy S9, per la soddisfazione degli amanti Android che hanno visto in questi mesi il boom mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. E proprio Samsung, da sempre l'antagonista commerciale dell'azienda americana, potrebbe avere un buon successo commerciale con il suo nuovo Galaxy S9, non solo per la poca concorrenza, ma sopratutto per le funzionalità ...