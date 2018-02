Samantha contro Carrie | «Non sei mia amica | non farmi le condoglianze»

vanityfair

(Di sabato 10 febbraio 2018) «Non ho bisogno del tuo affetto e del tuo sostegno in questo tragico momento Sarah Jessica Parker». Kim Cattrall, ladi Sex and the City, lo scrive con un carattere talmente grande su Instragram che è come un urlo, un urlo in faccia a quella Sarah Jessica Parker che era suasolo per fiction in una delle serie tv più amate degli ultimi vent’anni. https://www.instagram.com/p/BfBIPebAmFX/?taken-by=kimcattrall La Cattrall diffida la collega dal parlare o dall’esprimere cordoglio per la morte del fratello avvenuta nei giorni scorsi all’improvviso. Ringrazia tutti, tranne lei. https://www.instagram.com/p/Be3nS4QAMTU/?taken-by=kimcattrall L’attrice canadese spiega ancora meglio la sua posizione nella didascalia che accompagna l’immagine urlata. «Mia madre oggi mi ha chiesto: “Quando quell’ipocrita di Sarah Jessica Parker ti lascerà in pace?”. Il tuo continuo cercare di metterci ...