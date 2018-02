Salvini attacca la sinistra | Da italiano mi vergogno ​del corteo di Macerata

ilgiornale

: Calenda attacca Salvini: «Un cialtrone, mente 2 volte» - Corriere : Calenda attacca Salvini: «Un cialtrone, mente 2 volte» - NicolaPorro : Un pazzo delinquente prova ad uccidere innocenti a Macerata, e la compagnia di giro attacca Matteo Salvini. In... - chedisagio : Consiglio non richiesto al Pd In campagna elettorale Meno @meb, più @CarloCalenda E anche non in campagna elettoral… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) "Damiche nel giorno in cui vengono fermati tre nigeriani per aver ucciso e massacrato una ragazza italiana ci sia lache sfila in piazza contro il razzismo e pensando al passato, mentre noi guardiamo al futuro". A margine di un comizio elettorale tenutosi nel pomeriggio a Novara, Matteoduramente lache oggi è scesa in piazza adove sabato scorso Luca Traini ha sparato contro gli immigrati ferendone undici. "Non vedo l'ora - ha aggiunto - che il 4 marzo mi diano la possibilità di andare al governo per riportare sicurezza, fermare gli sbarchi, espellere i clandestini".Secondo gli organizzatori, per le vie dioggi c'erano 15mila persone. Tra loro anche diversi esponenti dellaradicale. "Sono tre gli immigrati fermati con l'accusa di aver ucciso e ...