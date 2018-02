Salto con gli sci | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Andreas Wellinger re sul

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. gara posticipata : si salta alle 14.35. Che battaglia dal trampolino piccolo! Kamil Stoch sfida Wellinger e Freitag. Azzurri per la top30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino piccolo di Salto con gli sci, che assegna la prima medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grandissima attesa soprattutto in Polonia, Norvegia e Germania per questa gara. La Polonia è tutta per l’eroe nazionale Kamil Stoch che vuole completare la stagione perfetta aggiungendo un titolo olimpico al Grande Slam nei Quattro ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ambizioni degli italiani sul Normal Hill. In tre a caccia della seconda serie : Domani, con la gara dal trampolino piccolo, verrà assegnata la prima medaglia nel Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia, saranno quattro gli italiani impegnati, tutti capaci di superare la qualificazione nella prova di ieri. Andiamo a vedere quali sono le ambizioni degli azzurri. COLLOREDO Sebastian: è la punta azzurra per questa gara. Ha nelle gambe una buona misura e ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch a caccia della leggenda - ma gli avversari del polacco non mancano : I tedeschi Karl Geiger e Marius Eisenbichler, con due salti pressoché perfetti, possono ambire al podio , mentre sembrano attardati i norvegesi, i cui risultati di Coppa del Mondo migliorano con l'...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch a caccia della leggenda - ma gli avversari del polacco non mancano : Nella seconda giornata ufficiale di gare e già pronta l’assegnazione del primo titolo olimpico nel Salto con gli sci. A PyeongChang, infatti, domani, sabato 10 febbraio sarà tutto pronto per la finale maschile del trampolino corto HS109. La gara, come al solito articolata in due salti, inizierà alle 13.30 ora italiana, quando nel paese organizzatore saranno le 21.30. I fari sono puntati sul campione olimpico in carica, il polacco Kamil ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Seconda giornata ufficiale di gare e già pronta l’assegnazione del primo titolo olimpico nel Salto con gli sci. A PyeongChang, infatti, sabato 10 febbraio è tutto pronto per la finale maschile del trampolino corto HS109. La gara, come al solito articolata in due salti, inizierà alle 13.30 ora italiana, quando nel paese organizzatore saranno le 21.30. Gli italiani si sono ben comportanti, conquistando in blocco la qualificazione. Federico ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela e Lara Malsiner le migliori carte dell’Italia nella gara femminile : nella giornata di ieri sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia si sono disputati i primi salti di allenamento della gara di Salto con gli sci femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno quattro le italiane impegnate in gara, con ambizioni diverse. Almeno sulla carta, le migliori speranze di ottenere un risultato di prestigio sono riposte sulle sorelle Manuela e Lara Malsiner. La prima, più esperta a ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Saranno otto gli italiani impegnati per il Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tre competizioni per gli uomini, una per le donne: quest’oggi è stato aperto ufficialmente il programma con la qualificazione della gara dal Normal Hill maschile, in cui Tutti e quattro gli italiani impegnati hanno conquistato l’accesso alla gara vera e propria di sabato. Non ci sarà qualificazione, invece, per la gara ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - buona la prima! Tutti gli azzurri in gara sabato - obiettivo top 30 : Contingente immutato in vista della gara di sabato. La qualificazione alla prova individuale di Salto con gli sci su Normal Hill valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ha sorriso alla nazionale Italiana e ai suoi quattro effettivi, che hanno Tutti conquistato il pass per la competizione che assegnerà le medaglie. Del quartetto azzurro, in tre hanno anche dimostrato di poter competere per le prime 30 posizioni, che darebbero ...

Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri superano le qualificazioni dal trampolino piccolo. Svetta Andreas Wellinger : Iniziano le schermaglie nella lotta per le medaglie: poco fa si è conclusa la qualificazione alla gara sul Normal Hill valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 di Salto con gli sci. Il miglior punteggio l’ha stabilito il tedesco Andreas Wellinger, che si è confermato al top e tra i grandi favoriti per la conquista delle medaglie. Wellinger, sull’HS 109 del comprensorio di Alpensia, è atterrato a 103 metri, totalizzando ...

Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la norvegese Lundby domina i salti di allenamento. Bene le sorelle Malsiner : Concluse le tre tornate di salti di allenamento al Norman Hill sul trampolino olimpico del comprensorio olimpico di Alpensia tra le partecipanti alla gara femminile e già risultati significativi. A dominare la scena è stata la norvegese Maren Lundby in vetta in tutti e tre i tentativi con i seguenti punteggi (76.8, 79.2 80.8) con salti ben oltre quota 100.0. Una prova di forza che dà alla scandinava grandi sicurezze in vista del 12 febbraio ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri cercano l’accesso tra i migliori 30 : Con la prova di qualificazione dal Normal Hill, che prenderà il via alle 13.30 italiane, nella giornata odierna si aprirà ufficialmente il programma del Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La qualificazione potrebbe già essere uno snodo fondamentale per gli italiani: quale può essere l’obiettivo dei quattro azzurri impegnati nella gara sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia? Chiedere medaglie a ...