Sabato 10 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Sabato 10 febbraio : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! Bene Dominik Paris nella prova di discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le gare e le finali di oggi (Sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv : E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti cercherà di staccare il biglietto per la finale. Attenzione però anche alla Valcepina, vittoriosa in questa distanza agli Europei di ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le gare di oggi (Sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv : Lo sci di fondo sale in scena nelle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Prende il via, dunque, il ricco Programma degli sci stretti nella kermesse coreana e lo fa con la prima gara, lo Skiathlon femminile. La prova, come consuetudine, si svilupperà sui primi 7.5km a tecnica classica, per passare ai secondi 7.5km a tecnica libera. A Sochi 2014 questa gara venne vinta dalla norvegese Marit Bjoergen davanti alla svedese Charlotte Kalla ed alla seconda ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (Sabato 10 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi sabato 10 febbraio si inizia a fare sul serio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano le prime medaglie: oggi sono in palio i primi cinque titoli in una giornata davvero molto ricca, appassionante e avvincente. Sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Si spazia dallo sci di fondo con l’imperdibile skiathlon femminile e si arriva al salto con gli maschile dal trampolino ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (Sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi sabato 10 febbraio l’Italia sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno ben 23 gli azzurri in gara sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Tanti i volti simbolo che proveranno a farci esultare: Dorothea Wierer va a caccia del podio nella sprint di biathlon (ma attenzione anche a Lisa Vittozzi), Arianna Fontana e Martina Valcepina saranno impegnate nelle batterie dei 500m e nelle semifinali ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di Sabato 10 febbraio. Programma - orari e tv : Entrambi gli incontri saranno visibili sulla piattaforma streaming Eurosport Player . Il calendario di sabato 10 febbraio 08.40 Giappone Svezia 13.10 Svizzera Corea del Sud CLICCA QUI PER IL MINISITO ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di Sabato 10 febbraio. Programma - orari e tv : Il torneo femminile di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prenderà il via domani, sabato 10 febbraio. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi in base al ranking mondiale, da un lato le quattro squadre di prima fascia, dall’altro quelle di seconda. Ad aprire il Programma è il gruppo B. Due gli incontri previsti, quindi: la sfida tra Giappone e Svezia alle 16.40 ora di PyeongChang, le 8.40 di mattina ...

Olimpiadi invernali : programma Sabato 10 febbraio - italiani in gara e diretta tv : Dorothea Wierer punta all'oro Nella notte cominciano a entrare nel vivo i Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud Olimpiadi invernali 2018 sabato 10 febbraio diretta tv e streaming Si comincia a sentire odore di prime medaglie d'oro alla XXIIIesima edizione dei Giochi Olimpici d'inverno . Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio, compresa la mattina, le prove ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Sabato 10 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Con la Cerimonia d’apertura sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani comincerà il programma del Biathlon, con l’assegnazione della prima di undici medaglie d’oro. La prima gara sarà la sprint femminile di 7.5 km, come sempre incerta e spettacolare viste le tante atlete che ambiscono a salire sul podio. Due nomi su tutti, quelli di Anastasija Kuzmina e Kaisa Makarainen. La prima ha dominato ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Al via i Giochi Olimpici anche per quanto concerne lo Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga apre la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 3000 metri femminili. Tra le 24 atlete qualificate per la gara c’è anche la nostra Francesca Lollobrigida, unica rappresentante del nostro Paese. Lollobrigida, quarta agli Europei di Kolomna ad inizio gennaio su questa distanza, è 15a in classifica di Coppa del Mondo, con 72 punti: ...