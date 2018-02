: Nella seconda giornata del Sei Nazioni 2018 la Nazionale di rugby affronterà l'Irlanda, una delle favorite per la v… - ilPostSport : Nella seconda giornata del Sei Nazioni 2018 la Nazionale di rugby affronterà l'Irlanda, una delle favorite per la v… - ilpost : L’Italia di rugby gioca oggi a Dublino - ValeDaRiz : RT @ilPostSport: L'Italia di rugby ha perso 56-19 contro l'Irlanda la sua seconda partita del Sei Nazioni 2018 -

Troppo forte l'per gli azzurri del, che all'Aviva Stadium di Dublino cedono per 56-19 nella seconda giornata del Torneo Sei. Match già chiuso dopo 20',con i verdi di casa avanti 21-0. Otto contro tre le mete subite dalla Nazionale del ct O'Shea. Primo tempo monocolore:in meta Henshaw, Murray, Aki ed Earls, con le trasformazioni dell'infallibile Sexton. Riposo sul 28-0. Nella ripresa ancora Henshaw, Best e due volte Stockdale in meta, inframmezzate dalle realizzazioni azzurre di Allan, Gori e Minozzi.(Di sabato 10 febbraio 2018)