Rugby | Sei Nazioni | contro l' Irlandaservirà una super Italia

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il programma della seconda giornata (10-11 febbraio). Gli orari e come vedere le partite in tv : Scontro tra Inghilterra e Galles, le due formazioni a quota 5 in classifica dopo la prima giornata: è questo il piatto forte della seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby, che andrà in scena alle ore 17.45 ora italiana di oggi. Alle 15.15 aprirà il programma la sfida tra l’Irlanda, vincitrice all’esordio in terra francese, e l’Italia, sconfitta in casa dai maestri inglesi. Terza ed ultima gara in programma, domenica alle ore ...

Rugby - Sei Nazioni Under 20 2018 : Italia sfortunata in Irlanda - sconfitta 38-34 : Seconda sconfitta in due uscite per la nazionale Under 20 di Rugby nel Sei Nazioni di categoria: la trasferta in Irlanda termina per 38-34 per i padroni di casa, con non pochi rimpianti per la squadra tricolore, che può ritenersi sfortunata per aver giocato in quattordici minuti per gran parte del match. Inizio di partita scoppiettante: ben tre mete nei primi 16’. Gli azzurri la sbloccano con Coppo dopo solo un minuto, ma i padroni di casa ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare dell’Italia per la sfida all’Irlanda. La formazione titolare delle azzurre : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana di Rugby femminile, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Irlanda nella seconda giornata dei Sei Nazioni 2018. Le azzurre scenderanno in campo a Dublino domenica 11 febbraio (ore 14.00 italiane). L’obiettivo è quello di riscattare la sconfitta patita contro l’Inghilterra all’esordio, le Verdi hanno invece perso contro la Francia. Questa la formazione titolare ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : seconda giornata. Tantissima attesa per Inghilterra-Galles : Non c’è solo l’attesissima, per i tifosi azzurri, Irlanda-Italia, in programma nella seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby 2018. Ovviamente, tra sabato e domenica, altri due match a monopolizzare la scena: ci sono le sfide tra Scozia e Francia e, soprattutto, il big match tra Inighilterra e Galles. Andiamo a presentare gli incontri che non vedono in campo gli azzurri. Inghilterra-Galles (sabato alle 17.45, diretta TV su ...

Rugby - Sei Nazioni : Irlanda-Italia è una partita speciale per il Ct O'Shea : Domani seconda giornata del Sei Nazioni con l'Italia, sconfitta all'esordio dall'Inghilterra, impegnata in trasferta contro l'Irlanda. partita speciale per il Ct degli azzurri Conor O'Shea che torna ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Irlanda-Italia - le azzurre cercano l’impresa. Sfida importante per il ranking : Una Sfida che non solo determinerà la squadra che resterà sul fondo della classifica, ma, soprattutto, mette in palio l’ottavo posto nel ranking mondiale: Irlanda-Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile di Rugby, ha più sfaccettature. Si gioca domenica 11 febbraio alle ore 14 italiane. Da un lato gli 89 centesimi di punto che dividono le due selezioni nella classifica mondiale, ma che con il complicato calcolo ...

Rugby - Sei Nazioni : Italia in Irlanda - tre novità nel XV azzurro : ROMA - Sono tre le novità nell'Italia che sabato , ore 15:15, sfiderà a Dublino l'Irlanda nel secondo impegno del Sei Nazioni. Il ct azzurro Conor O'Shea, alla prima volta da avversario sul prato che ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : le chiavi per far male all’Irlanda. Disciplina e classe con gli avanti per sfondare il muro verde : Prima la seconda forza al mondo, ora la terza squadra del ranking internazionale: inizio di Sei Nazioni peggiore per l’ItalRugby non poteva esserci. Dopo aver subito la fisicità e la corsa dell’Inghilterra domenica all’Olimpico, pur giocando una partita dignitosa e per più di 60′ alla pari con il XV della Rosa, gli azzurri di Conor O’Shea volano nella patria del proprio ct, in Irlanda, dove sabato affronteranno la ...

Irlanda-Italia Sei Nazioni 2018 in diretta tv : orario partita di Rugby su Dmax Video : L’esordio dell’Italia nel torneo del Sei Nazioni [Video] non è stato dei migliori. Lo si sapeva alla vigilia, visto che allo Stadio Olimpico di Roma sarebbe arrivata l’Inghilterra. Gli azzurri ci hanno provato a resistere contro i campioni in carica, ma l’impegno non è bastato ad arginare lo strapotere degli ospiti. Il primo tempo si è concluso con il parziale di 10-17, ma nella ripresa hanno dilagato gli inglesi, fino ad arrivare al risultato ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i precedenti tra Italia e Irlanda. Nel 2013 miracolo all’Olimpico : Tutto pronto per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018: l’Italia, dopo la buona prestazione offerta all’esordio in casa con l’Inghilterra, vola in trasferta dalla durissima Irlanda. Una sfida davvero molto difficile per gli azzurri di O’Shea, anche andando a guardare i precedenti (che sono comunque maggiormente favorevoli rispetto a quelli con il XV della Rosa). precedenti Italia-Irlanda Avversario 1º incontro 1ª vittoria G V N P PF PS % ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Dublino : Dopo la sconfitta dell’esordio allo stadio Mirabello di Reggio Emilia contro l’Inghilterra per 7-42, l’Italia giocherà in trasferta la seconda gara del Sei Nazioni di Rugby: le azzurre saranno ospiti dell’Irlanda a Dublino, in quello che sarà il match conclusivo della seconda giornata. Le squadre infatti si sfideranno domenica 11 febbraio, alle ore 14.00 italiane (le 13.00 irlandesi) con le padrone di casa reduci dal netto ko contro la ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia alla sfida all’Irlanda : Dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra (15-46), nel match d’esordio contro l’Inghilterra, gli azzurri del Rugby volano alla volta di Dublino per affrontare la fortissima Irlanda all’Aviva Stadium alle ore 14.15 (15.15 in Italia, diretta DMAX dalle 14.30). Il CT della Nazionale Italiana Rugby, Conor O’Shea, ha convocato 26giocatori, sperando di recuperare al meglio le energie profuse nel primo ...

Rugby - Sei Nazioni : l'Italia sfiderà l'Irlanda : Abbiamo messo in più di un'occasione gli inglesi in difficoltà, e parliamo di una delle migliori difese al mondo '. ' È difficile - ha aggiunto Goosen - far comprendere quanto di positivo vi sia in ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Irlanda-Italia. Programma - orari e tv : Programma Domenica 11 febbraio 2018 ore 14.00 Italia-Irlanda , Donnybrook , Dublino, diretta streaming su Eurosport Player