Rita Dalla Chiesa a Verissimo | Fabrizio Frizzi è stato l' uomo più

Massimo Santoro/ Chi è il genero di Rita Dalla Chiesa - autore tv morto a novembre : integerrimo professionista : Massimo Santoro, chi è il genero di Rita Dalla Chiesa: l'autore televisivo di Uno Mattina era sposato con Giulia Cirese, figlia della nota conduttrice televisiva(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Giulia Cirese/ Chi è la figlia di Rita Dalla Chiesa - vedova di Massimo Santoro : una donna forte e grintosa : Giulia Cirese, chi è la figlia di Rita Dalla Chiesa e vedova di Massimo Santoro, noto autore televisivo deceduto nel novembre 2017: ex autrici tv(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:01:00 GMT)

Rita Dalla CHIESA/ L’appoggio morale alla Lecciso (Verissimo) : RITA Dalla CHIESA ospite nello studio di Verissimo. La nota conduttrice e personaggio pubblico televisivo fa un bilancio dell’ultimo periodo in vista di nuovi progetti professionali.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Giulia Cirese/ Chi è la figlia di Rita Dalla Chiesa - vedova di Massimo Santoro : colpo di fulmine a Uno Mattina : Giulia Cirese, chi è la figlia di Rita Dalla Chiesa e vedova di Massimo Santoro, noto autore televisivo deceduto nel novembre 2017: ex autrici tv(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 04:36:00 GMT)

Rita Dalla CHIESA/ “Fabrizio Frizzi sta lottando per sua figlia stella e la moglie Carlotta!” (Verissimo) : RITA DALLA CHIESA ospite nello studio di Verissimo. La nota conduttrice e personaggio pubblico televisivo fa un bilancio dell’ultimo periodo in vista di nuovi progetti professionali.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 03:42:00 GMT)

Massimo Santoro/ Chi è il genero di Rita Dalla Chiesa - autore tv morto a novembre : "Scegliti una stella!" : Massimo Santoro, chi è il genero di Rita Dalla Chiesa: l'autore televisivo di Uno Mattina era sposato con Giulia Cirese, figlia della nota conduttrice televisiva(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 03:39:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina Power che dice di amare ancora Al Bano” : Rita Dalla Chiesa è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Rita Dalla Chiesa parla dell’ex compagno Fabrizio Frizzi La conduttrice parla dell’ischemia che ha colpito il 23 ottobre il suo ex compagno Fabrizio Frizzi: “Auguro a Fabrizio di continuare […] L'articolo Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina ...

Rita Dalla Chiesa - Morena Funari e Canino contro Romina - ecco le nuove accuse Video : Non si placa la vicenda di gossip che nelle ultime settimane sta riempendo la pagine di tantissime riviste di gossip. Ovviamente stiamo parlando della crisi tra la Lecciso e il salentino Al Bano [Video]. Dopo l'intervista dell'ex soubrette negli di Cologno Monzese, ne è arrivata un'altra più approfondita nel magazine Di Più, diretto da Sandro Mayer. Nell'articolo dedicato alla madre di Brigitte sono intervenuti anche dei cari amici di ...

Lo Stato Sociale (e la vecchia)/ Una vita in vacanza 'trainato' dalla stella di BRitan's Got Talent? (Sanremo : Al Festival di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:38:00 GMT)

Truffa buono Conad chiaRita : bufala WhatsApp sconfessata dalla catena : Occorrono ulteriori precisazioni sul conto del buono Conad da 500 euro che in quest'ultimo weekend ha fatto il giro di WhatsApp, mietendo anche qualche vittima (per fortuna in casi rari). Ormai è diventata quasi una consuetudine per i monopolizzatori diffondere iniziativa di questo genere, certamente false, ma che, facendo leva sulla voglia di risparmiare dei consumatori, finiscono troppo spesso con l'essere viralizzate. A tal riguardo è ...

LETTURE/ "BRitannica - dalla scena di Manchester al Britpop" : gli anni di Oasis e Blur : Per la prima volta in Italia un libro affronta in modo approfondito e appassionante la scena dle cosiddetto Britpop inglese degli anni 90. La recensione di PAOLO VITES(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:36:00 GMT)

Roma - Monchi svela tutto : dalla posizione di Di Francesco alla verità sulla telenovela Dzeko : Nell’immediato pre-partita del match con il Verona, il ds della Roma, Monchi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, ecco le sue dichiarazioni: “La fine del mercato ha ridato serenità all’ambiente? Io credo che la squadra sia rimasta fuori dalle notizie del mercato. I ragazzi sono sempre stati concentrati sul campo ma per la serenità anche della società è meglio che il mercato sia finito. Dzeko convinto a restare ...

«La zia di Carlo» - nuovo spettacolo prodotto dalla Nuova Compagnia Odèon di Rita Nicotra : Carlo e Giacomo, due vivaci e brillanti studenti di collegio, in una Oxford di fine ‘800, sono in procinto di

Inter inguardabile a Ferrara : pareggio meRitato dalla Spal - Spalletti avrà molto da lavorare! : 1/11 LaPresse/Massimo Paolone ...