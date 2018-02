Ripresa | Padoan | Visco ha ragione | rafforzare crescita

Pil - Padoan : Ripresa avanza - sentiero stretto si sta allargando : Verona, 10 feb. , askanews, La ripresa economica italiana avanza e 'il sentiero stretto , secondo me, si sta allargando '. Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan , sottolineando che 'la ripresa economica sta avanza ndo, una ripresa con forti componenti cicliche ma in cui ci sono crescenti elementi di strutturalità'. 'Questa crescita ha ...

Padoan : occorre alimentare la Ripresa : 12.11 La crescita accelera,"ma a un ritmo più lento che in altri Paesi dell'eurozona. Bisogna continuare ad alimentare la ripresa per scongiurare un'altra recessione in futuro". Così il ministro dell'Economia, Padoan, all'Italy corporate governance conference 2017, a Milano. "La strada per raggiungere un tasso di crescita maggiore è lunga,ma le riforme iniziano ad avere effetti strutturali". Spero che quanto accumulato "non sia disperso, ma ...