“Rifattissimo | eri meglio prima” Claudio Baglioni star di Sanremo nel mirino del web Il

(Di sabato 10 febbraio 2018) Il successo della sessantottesima edizione del festival diha un nome:. Il direttore artistico è stato unanimemente incoronato sul podio e piace proprio a tutti. Talento, classe, eleganza e un pizzico di humour ne fanno uno uomo di spettacolo completo. Tuttavia, anche lui è stato oggetto di critica. Il suo essere onnipresente e onniscente, il fatto che canta più dei cantanti in gara e non da ultimo il suo aspetto. Esatto, il cantautore romano che festeggia le nozze d’oro della sua carriera è stato preso di mira perché i suoi lineamenti risultano un po’ troppo artefatti, gonfi e forse aiutati da un po’ troppo botulino che rende il viso poco mobile. Ma a onor del vero se il suo volto non è più quello di una volta, non dipende dall’età e nemmeno da un eccesso di ritocchini per contrae i segni del tempo. C’è un evento che ha ...