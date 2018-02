Renzi | Pd può essere primo partito ma se non avrà paura

Macerata - Renzi : non si può buttare tutto addosso a Salvini : Roma, 5 feb. , askanews, - Che la sinistra abbia le mani sporche di sangue, come dice Salvini dopo i fatti di Macerata, "è una frase talmente stupida da non meritare risposta. Le mani sporche di ...

Pizzarotti : "Io l'anti-Renzi della sinistra? Può succedere qualunque cosa. Ora lancio il partito dei sindaci" : Un altro partito dei sindaci? «È vero, ci hanno provato altre volte, soprattutto in momenti di grande debolezza politica. Ma con risultati poco entusiasmant... continua

Matteo Renzi - il clamoroso trucchetto nella legge elettorale : perché il Pd può avere più seggi di tutti : Nonostante i sondaggi, nonostante il Pd , nonostante tutto Matteo Renzi può ancora vincere le elezioni. L' Italia è quel paese in cui la sera del voto tutti, ma proprio tutti i partiti hanno vinto ma ...

Nicola Cecchi : "Un anno fa ero per Renzi e ora 5 stelle? E allora? non si può cambiare idea?" : "Rivendico il diritto a cambiare idea". Lo dice al Corriere della Sera, Nicola Cecchi, ex iscritto al Pd, ora candidato nel collegio uninominale 1 di Firenze per il Senato, dove sfiderà Matteo Renzi. Di Maio lo sapeva? "Lui non lo so - risponde Cecchi - non gli ho mai parlato. Ma il parlamentare, non dico chi è, che mi ha chiesto di candidarmi, sì".Sul suo sostegno a Renzi, aggiunge:"Era un anno, un anno e mezzo fa. Allora ...

Confalonieri spariglia : l'asse Silvio-Renzi può essere la via d'uscita : Fedele Confalonieri alza il velo sul «finale di partita». Il presidente Mediaset profetizza un governissimo. Anzi se lo augura.A raccogliere il suo vaticinio/speranza è il Fatto quotidiano che titola a tutta pagina: «Gentiloni può continuare, il futuro è di Silvio e Matteo». Con le virgolette nel titolo per sottolineare che sono proprio le parole di Fidel (per gli amici), il più stretto amico del leader di ...

Il tridente di Confalonieri. "Gentiloni può continuare - il futuro è di Renzi & Berlusconi" : Berlusconi è eterno, Gentiloni è affidabile, Renzi è talentuoso. Fedele Confalonieri è convinto che il futuro a Palazzo Chigi sia nelle loro mani, visto che le elezioni consegneranno uno stallo politico. In un colloquio con il Fatto Quotidiano, il presidente di Mediaset benedice ancora l'intesa fra Forza Italia e Pd, anche se ora i toni da campagna elettorale li allontanano. Confalonieri non scarta mai l'ipotesi di un ...

Carlo De Benedetti alla Consob : "Sono il Grande vecchio che può dare del cazzone a Renzi" : E che a La Repubblica discute di economia non con Ezio Mauro cui "delle cose economiche e finanziarie non gliene fotte nulla" ma "con Fubini o con qualcuno della parte economica". Così parlò ...

Roma : Ama - diffeRenziata al 44 - 5% - si può fare di più : Roma, 17 gen. (askanews) 'Il dato di fine anno dobbiamo certificarlo in via definitiva, nel 2017 siamo arrivati al 44,5%, nel 2016 eravamo al 43% e nel 2015 al 41,5. Se qualcuno mi dice che avremmo ...

Marchionne : "Una Jeep può essere prodotta in Italia". E scarica Renzi : L'intervento di Sergio Marchionne al Salone dell'auto di Detroit era atteso, sia per l'annunciata presentazione del nuovo Cherokee sia perché l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobile ha ...

Francesco Rutelli stoppa la LoRenzin : "Nessuno può impadronirsi del simbolo della Margherita" : L'ex leader della Margherita, Francesco Rutelli, interviene sulla questione del simbolo della formazione centrista presentata da Beatrice Lorenzin - "CivicaPopolare" - che ha utilizzato proprio come immagine il fiore del suo antico partito. Il suo è un no secco."Sul piano formale, e giuridico, non c'è una parola da aggiungere alla diffida presentata dagli avvocati Morganti e Grassi - scrive Rutelli su Facebook -. Nessuno può ...

Elezioni - Renzi : Pd può essere primo : 23.18 "Questa legge elettorale per un terzo premia le coalizioni. Speriamo di risolvere i problemi burocratici sulla raccolta delle firme per la lista '+ Europa'". Così Renzi nella e-news. Il Rosatellum "per due terzi premia i singoli partiti -ricorda- qui vogliamo essere il primo partito. Sarà un testa a testa con i Cinque Stelle, ma se lavoriamo bene...". La proposta di Nannicini sul salario minimo? "Ci tengo molto".E torna sulla polemica ...

Fedele Confalonieri : 'Matteo Renzi? Non si può negare che qualcosa di buono lo ha fatto' : In fin dei conti eravamo a meno con l'economia, siamo adesso a più. Poi, certo, fosse stato meno impulsivo...'.