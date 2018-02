Renzi e i ministri Pd giovedì a S Anna di Stazzema

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice LoRenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Quei giochetti dei ministri per rovinare i piani di Renzi : Un timore assale la mente di Matteo Renzi a un mese dal voto per le politiche: affrontare la fase clou della campagna elettorale con una squadra a mezzo servizio. Un pezzo del governo Gentiloni guferebbe contro una possibile rimonta elettorale (impresa quasi impossibile) del leader dei democratici. Una pattuglia di ministri sembra intenzionata a non prestare volto e sostegno pubblico alla battaglia finale. Una mossa accolta con irritazione al ...

Renzi punta sui ministri uscenti - Gentiloni avverte : 'Non scardinare pensioni e fisco' : Il segretario Pd ha deciso di puntare tutto sui sui ministri uscenti, che saranno candidati nei collegi uninominali. 'Non è il tempo delle cicale, ma dell'investimento sul futuro', dice il premier ...

Renzi : 'Schiero la squadra migliore : Gentiloni e tutti i ministri nei collegi' : Un'iniziativa che riceve una risposta piccata: 'C'è un limite alla strumentalità e alla rozzezza politica. Il sindaco di Arezzo l'ha ampiamente superato', ribatte Walter Verini.

Il collegio fa paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato 'le tasse' ... : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far ...

Siani e Cantone candidati con il Pd - Renzi apre a Gentiloni e ministri : "Paolo Siani è il nostro primo candidato alle elezioni 2018. Abbiamo chiesto a una importante esponente del mondo del sindacato, della Cgil, Carla Cantone di essere con noi e lei ha accettato"...

Renzi al Pd : deroga per Gentiloni e ministri - rafforzano Pd : Roma, 17 gen. (askanews) 'Vi chiedo di concedere da oggi stesso la deroga per il presidente del Consiglio e per i suoi ministri. E' una valutazione politica'. Lo ha detto il segretario Pd Matteo Renzi alla direzione Dem. 'Certo ha aggiunto il presidente del Consiglio deve fare il presidente del Consiglio ma …

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli altri ministri. Ogni voto a sinistra radicale va a Salvini" : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

Pd - la congiura dei ministri per fare fuori Matteo Renzi : 'Serve un quadro diverso e un'agenda diversa'. Il più esplicito di tutti è stato il ministro della giustizia Andrea Orlando. 'Serve un quadro diverso e un'agenda diversa'. Il piano è questo: ...