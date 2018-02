Real Life Comix | la campagna pubblicitaria Prada Donna

Prada Real Life Comix - la nuova campagna di Willy Vanderperre : Il nuovo capitolo della campagna pubblicitaria '365' dedicata alla collezione Primavera/Estate 2018, combina la Realtà con il mondo virtuale, rielaborando immagini della vita Reale come scene di fumetti.

Un film su Harry e Meghan Markle - dalla storia d’amore al matrimonio Reale : l’annuncio di Lifetime : Il canale via cavo statunitense Lifetime lavora ad un film su Harry e Meghan Markle, prossimi sposi di casa Windsor: la coppia reale sarà protagonista di un film per la tv dal titolo Harry & Meghan: The Royal Love Story, con l'obiettivo di raccontare come è nata la relazione tra il principe e l'attrice americana, sfociata nel loro fidanzamento a novembre. Il film è stato annunciato dal canale Lifetime, con una breve dichiarazione del capo ...

Half Life 3 esiste - novità sviluppo Project BoRealis per portarlo in vita : I fan di Half Life 3 lo aspettano da più di dieci anni: Gabe Newell ne parla da altrettanto tempo. Ma con tutti i soldi che entrano da Steam, difficilmente vedremo un terzo capitolo ufficiale della serie. Per capire bene la situazione vi consigliamo di guardare questo video. https://www.youtube.com/watch?v=Jt0w9YP_wZ0 Per questo un team di fan e volenterosi sviluppatori si è messo all'opera per creare il "loro" Half Life 3, chiamato ...

Life After Death : l’incontro con José Saramago e la linea sottile tra sogno e Realtà : È il 17 giugno 2010. È tardi, ma l’aria è calda e afosa. Non riesco a dormire, è da più di due ore che guardo i papaveri rossi sulla mia scrivania. Li ho raccolti stamani. Penso a Morfeo che, secondo il mito, poggiandoli sugli occhi dei dormienti, donava loro sogni popolati da forme umane. In […]