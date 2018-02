Rapina nel Napoletano | gioielliere uccide un malvivente 

Rapina nel Napoletano - gioielliere uccide bandito : Tentata Rapina a Frattamaggiore: un gioielliere ha ucciso uno dei tre banditi che avevano assaltato il suo negozio, indossando maschere di Carnevale

Napoli - Rapina in gioielleria nel centro di Frattamaggiore : il titolare spara e uccide un malvivente : Hanno tentato la spaccata nel centro di Frattamaggiore, nel Napoletano, in quel momento affollato di gente per lo shopping del sabato. Ma il titolare ha reagito sparando diversi colpi di pistola che hanno colpito a morte uno dei malviventi. I quattro sono arrivati in sella a due motorini e mascherati da Hulk, secondo quanto riporta Il Mattino, attorno alle 19.30. Ma il titolare della gioielleria Corcione di corso Durante ha estratto una pistola ...

Rapinatori presi a coltellate : così reagiscono all'assalto nel loro ristorante Video : Ennesima rapina finita nel sangue. Teatro dell'ennesimo episodio di violenza registrato dalle cronache, il ristorante cinese #sushi Fuel di Segrate, nei pressi della prima cintura di Milano, situato sulla trafficatissima statale Cassanese al civico 177. Era notte, ed i due titolari si stavano apprestando a contare l'incasso prima di chiudere il locale, quando hanno fatto irruzione due uomini mascherati e armati per rapinare il frutto del loro ...

Rapina CON MITRA - FIGLIO PROCURATORE DI BRESCIA ARRESTATO/ Gianmarco Buonanno e la denuncia al padre nel 2012 : RAPINA a mano armata, ARRESTATO FIGLIO PROCURATORE di BRESCIA, Tommaso Buonanno. E' accusato di aver assaltato un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo, con altre due persone.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:40:00 GMT)