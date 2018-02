Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (domenica 11 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : domani domenica 11 febbraio l’Italia si scatenerà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 24 guerrieri a caccia di un risultato importante, sognando le medaglie e magari anche il titolo. Le speranze più concrete sono riposte nei ragazzi della discesa libera: Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sfidano Feuz e Svindal per far saltare il banco. Speriamo nella rimonta di Kevin e Dominik Fischnaller nelle ultime due manche di ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani comincerà il programma del Biathlon maschile, con l’assegnazione della secondo oro di questa specialità dopo la sprint femminile. Parliamo della sprint maschile di 10 km, come sempre incerta e spettacolare visti i tanti atleti con possibilità di vittoria. In questa gara ci aspettiamo il duello tra il mito francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Boe. Il transalpino, che con sei Coppe del Mondo consecutive è già una leggenda della ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (domenica 11 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani 11 febbraio si svolgerà la quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo spettacolo non mancherà: emozioni a non finire, gare a grappoli, ben sette titoli in palio e una scorpacciata di medaglie. Il divertimento è assicurato su Tutti i campi di gara: si incomincia con la discesa libera maschile, si passa allo skiathlon di sci di fondo per gli uomini, si passa per lo speed skating con i 5000m e per lo slittino ...

PyeongChang in diretta : tutti i numeri di oggi : PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi Primo podio per lo skiathlon femminile: argento alla norvegese Bjoergen e bronzo alla finlandese Parmakoski Continua a leggere L'articolo PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi sembra essere il primo su NewsGo.

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida si comporta bene nei 3000 metri - è 13a. Le medaglie però sono lontane - podio tutto olandese : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi sabato 10 febbraio si disputano i 3000m femminili: si assegnano le prime medaglie ai Giochi, sul ghiaccio sudcoreano si preannuncia una giornata particolarmente appassionante e avvincente. La grande favorita è la nipponica Miho Takagi che sarà sfidata da altri colossi come l’olandese Wust, la ceca Sablikova e la canadese ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. gara posticipata : si salta alle 14.35. Che battaglia dal trampolino piccolo! Kamil Stoch sfida Wellinger e Freitag. Azzurri per la top30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino piccolo di Salto con gli sci, che assegna la prima medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grandissima attesa soprattutto in Polonia, Norvegia e Germania per questa gara. La Polonia è tutta per l’eroe nazionale Kamil Stoch che vuole completare la stagione perfetta aggiungendo un titolo olimpico al Grande Slam nei Quattro ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : ITALIA IN FINALE nella staffetta di short track! Lisa Vittozzi sesta nel biathlon - flop Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’ITALIA si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : Arianna Fontana e Martina Valcepina facilmente ai quarti di finale dei 500m - staffetta femminile in finale!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dahlmeier senza errori : oro prenotato. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi in gioco per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Biathlon (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia calerà due assi importanti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le azzurre non partono con i favori del pronostico, che pendono invece verso la slovacca Anastasiya Kuzmina, le tedesche Laura Dahlmeier e Denise Hermann e la finlandese Kaisa Makarainen, senza dimenticare outsider di lusso come ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dominik Fischnaller sbaglia nello slittino. A breve Arianna Fontana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...