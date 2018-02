PyeongChang 2018 | hockey | la Corea unita sconfitta dalla Svizzera

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà Beat Feuz contro Aksel Lund Svidal. Ma Dominik Paris può inserirsi nella lotta! : Ci siamo. Lo sci alpino assegnerà la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si comincia con la gara che dà più adrenalina, la discesa maschile. sarà grande battaglia lungo il pendio dello Jeongseon Alpine Centre: i pretendenti sono diversi, ma così le incognite, legate principalmente al vento, che ha già condizionato lo svolgersi delle prove. Le previsioni, però, vogliono un miglioramento e il rischio rinvio ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia batte 2-1 il Giappone - Svizzera in scioltezza sulla Corea : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio femminile. Oggi erano in programma due partite del girone B. La Svezia ha battuto 2-1 il Giappone. Le scandinave si sono portate in vantaggio nel primo tempo con la rete di Fanny Rask, ma si sono fatte raggiungere nella seconda frazione da Rui Ukita, abile a insaccare il disco alle spalle del portiere Sara Grahn. Sara Hjalmarsson nel ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (domenica 11 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : domani domenica 11 febbraio l’Italia si scatenerà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 24 guerrieri a caccia di un risultato importante, sognando le medaglie e magari anche il titolo. Le speranze più concrete sono riposte nei ragazzi della discesa libera: Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sfidano Feuz e Svindal per far saltare il banco. Speriamo nella rimonta di Kevin e Dominik Fischnaller nelle ultime due manche di ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : prosegue il team event - sfida tra russi e canadesi. Italia per la top 5 con Carolina Kostner : Dopo una giornata di pausa, riprenderà domenica il team event di Pattinaggio di figura, valido per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, saranno in programma la short dance ed il programma corto femminile, dopodiché le migliori cinque squadre avranno accesso ai programmi liberi, che avranno inizio nella stessa giornata con le coppie d’artistico. Al comando della classifica dopo le prime ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani comincerà il programma del Biathlon maschile, con l’assegnazione della secondo oro di questa specialità dopo la sprint femminile. Parliamo della sprint maschile di 10 km, come sempre incerta e spettacolare visti i tanti atleti con possibilità di vittoria. In questa gara ci aspettiamo il duello tra il mito francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Boe. Il transalpino, che con sei Coppe del Mondo consecutive è già una leggenda della ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle dell’Italia (10 febbraio) : Arianna Fontana show - flop Dominik Fischnaller. Bene Lisa Vittozzi : Giornata altalenante per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Dorothea Wierer, 5: illude con una prima parte di gara stratosferica nella sprint, è addirittura in testa dopo il primo poligono. Nella serie in piedi vanifica tutto con due errori che potrebbero costare cari anche in ottica inseguimento. Lisa Vittozzi, 7: se si pensa che con un errore in meno avrebbe vinto la ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quarta giornata (domenica 11 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domenica 11 febbraio all’insegna del grande spettacolo sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud. Si preannuncia tanto divertimento, show garantito su ogni campo di gara per l’assegnazione dei sette titoli: ne vedremo davvero delle belle. Grande attesa per la discesa libera maschile con Svindal favorito ma l’Italia che ci prova con Dominik Paris, Christof ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (domenica 11 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani 11 febbraio si svolgerà la quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo spettacolo non mancherà: emozioni a non finire, gare a grappoli, ben sette titoli in palio e una scorpacciata di medaglie. Il divertimento è assicurato su Tutti i campi di gara: si incomincia con la discesa libera maschile, si passa allo skiathlon di sci di fondo per gli uomini, si passa per lo speed skating con i 5000m e per lo slittino ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi può sognare nell’inseguimento - un errore di troppo per Dorothea Wierer : La sprint femminile di Biathlon ha emesso il suo verdetto. Laura Dahlmeier ha conquistato la medaglia d’oro davanti alla norvegese Marte Olsbu e alla ceca Veronika Vitkova. Per l’Italia, ottima sesta piazza per Lisa Vittozzi, mentre Dorothea Wierer si è classificata 18esima. Con questi risultati, entrambe le azzurre possono puntare ad un buon risultato nell’inseguimento. Quali possono essere le loro ambizioni? Per forza di ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : che inizio di Arianna Fontana! Esordio positivo anche per Martina Valcepina : Prima vera giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ed Esordio molto positivo per Arianna Fontana. Un sabato molto incoraggiante per la portabandiera azzurra, che ha ben figurato prima nei 500 metri e poi, soprattutto, nella staffetta. Buone indicazioni anche da parte di Martina Valcepina, che può ritenersi soddisfatta anche lei di questo suo inizio olimpico. Andiamo con ordine e partiamo dalle batterie dei 500 metri. Le due ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Felix Loch mette le mani sull’oro a metà gara. Kevin Fischnaller rimonta ed è sesto : Siamo a metà gara, la prima parte è conclusa. Nella prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono andate in scena le prime due manche per quanto riguarda il singolo di Slittino al maschile. In testa, al termine di questo lungo sabato, c’è il grande favorito per quanto riguarda la medaglia d’oro: Felix Loch. Il teutonico è pronto a timbrare una strepitosa tripletta a Cinque Cerchi: dopo Vancouver 2010 e Sochi 2014 ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada supera gli atleti olimpici della Russia e vola in semifinale! Vittorie per Cina e Svizzera - stop della Norvegia con gli USA : Il Canada è la prima semifinalista del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La coppia formata dai campioni olimpici John Morris e Kaitlyn Lawes, oro a squadre rispettivamente nel 2014 e 2010, ha superato nettamente la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia (Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova) con il punteggio di 8-2, ottenendo così il pass per le semifinali con una gara ...

