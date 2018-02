Produrre bitcoin consuma molta energia. Troppa

wired

(Di sabato 10 febbraio 2018) Il dettaglio di un centro di estrazione diNegli ultimi mesi il continuo rimbalzo dei prezzi diha innescato dubbi non solo sulla sostenibilità finanziaria della criptovaluta, ma anche sull’impatto ambientale della blockchain. Una delle conseguenze più interessanti e non intenzionali dell’aumento di prezzo è stata l’impennata del consumo globale di. Migliaia di nuovivengono creati ogni giorno attraverso un processo noto come mining. Ciascun token (l’unità di una criptovaluta) richiede la risoluzione di un complesso puzzle matematico attraverso processi crittografici eseguiti da potenti computer. Piùsi creano, più aumenta il tasso di difficoltà dei calcoli, più cresce il fabbisogno di elettricità. Secondo gli esperti dell’università di Cambridge il consumo energetico della rete continuerà a salire nei prossimi mesi destando preoccupazioni ...