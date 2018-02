Pro Roma | Damiani | «Occhio al Licenza»

Salernitana - Mezzaroma : 'Nessun Problema con Colantuono' : Marco Mezzaroma , co-patron della Salernitana , parla al Corriere dello Sport di Stefano Colantuono : 'Stiamo parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Non c'è alcuna contrapposizione con Colantuono, con cui ci sentiamo quotidianamente'

Probabili Formazioni Roma-Benevento - Serie A 11-02-2018 : Sarà Roma-Benevento il match che chiuderà la 24° giornata di Serie A, in programma per domenica sera allo Stadio Olimpico. Ad affrontarsi sono due squadre completamente opposte dal punto di vista di blasone e classifica. La squadra giallorossa è in piena corsa per la Champions League, impegnata in uno scontro all’ultimo sangue contro Inter e Lazio per accaparrarsi uno dei due posti rimasti per la massima competizione europea. Reduci ...

Festival. Roma in festa : Ultimo vince tra le nuove Proposte : E’ di Roma e ha 22 anni il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2018. Il cantautore Ultimo cince con un mix

Probabili formazioni/ Roma Benevento : diretta - orario e le novità live (Serie A 24^ giornata) : Probabili formazioni Roma Benevento: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli schieramenti all'Olimpico per il match serale della Serie A. Coperta cortissima per Di Francesco. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 07:36:00 GMT)

E a Roma ne mancheranno 400 nei Prossimi due anni : IL FOCUS Tra il 2018 e il 2020 a Roma e nel Lazio andranno in pensione 860 medici di famiglia. Il sistema che consente l'accesso alla professione ha precise regole: prevedono un tirocinio di tre anni ...

Fermo. Nell'ambito del Progetto Retailink per il rilancio del commercio - Calcinaro riceve il sindaco di Romans e l'assessore di Spoleto : Tidei ha spiegato le funzioni e gli obiettivi della Camera di commercio che valorizza e sostiene l'economia del territorio.

Roma. Parisi : immigrazione Problema reale - ma ‘no’ a violenza : Roma – Parisi: fatti di Macerata gravi. immigrazione bomba sociale Roma – Questo un estratto dell’intervista rilasciata a Romatoday da parte del candidato del centrodestra... L'articolo Roma. Parisi: immigrazione problema reale, ma ‘no’ a violenza su Roma Daily News.

Roma. Campidoglio : il Programma delle iniziative per ricordo Foibe : Roma – ricordo Foibe: tantissime le iniziative in programma Roma – Fino al prossimo 21 febbraio Roma Capitale celebrerà il Giorno del ricordo con una... L'articolo Roma. Campidoglio: il programma delle iniziative per ricordo Foibe su Roma Daily News.

Roma - Florenzi/ Il rinnovo del contratto è Pronto - solo lui e De Rossi resteranno in estate : Roma, Florenzi: il rinnovo del contratto è pronto, ma c’è la fila per il giallorosso. Facciamo il punto sulla situazione contrattuale del giocatore tuttofare del club capitolino(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:19:00 GMT)

Roma - Florenzi/ Il rinnovo del contratto è Pronto - ma c’è la fila per il giallorosso : Roma, Florenzi: il rinnovo del contratto è pronto, ma c’è la fila per il giallorosso. Facciamo il punto sulla situazione contrattuale del giocatore tuttofare del club capitolino(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:51:00 GMT)

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domina Roman Repilov nelle ultime due Prove libere - Dominik e Kevin Fischnaller grandi Protagonisti : Le ultime due prove libere dello Slittino maschile valide per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang hanno sorriso all’Atleta Olimpico Russo Roman Repilov che nel quinto e sesto allenamento ufficiale è stato il più veloce con i tempi di 47″797 e 47″954 mettendo in mostra un’ottima confidenza con il tracciato coreano. C’è però da essere soddisfatti in casa Italia visto che Dominik e Kevin Fischnaller hanno ...

Roma - De Rossi : venerdì Provino decisivo. Manolas : "Non sono abituato a non vincere" : La sua esultanza al fischio finale contro il Verona è stata l'emblema del momento che stava attraversando la Roma. Tre punti che sono stati come una liberazione per i gialloRossi, e se Cengiz Under ...

Meloni : sequestro via CiPro - bene la Polizia Locale di Roma Capitale : Meloni: sequestrati più di 200 Kg di merce abusiva, ottimo lavoro a Roma Roma – Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di... L'articolo Meloni: sequestro via Cipro, bene la Polizia Locale di Roma Capitale su Roma Daily News.

Roma : comunità ebraica Protesta dinanzi ambasciata Polonia : Roma – protesta comunità ebraica sotto sede ambasciata polacca Roma – Circa 250 persone della comunità ebraica di Roma stanno manifestando dinanzi all’ambasciata di Polonia.... L'articolo Roma: comunità ebraica protesta dinanzi ambasciata Polonia su Roma Daily News.