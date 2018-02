Primo oro alla Svezia | Kalla vince nel fondo 

Giochi : Primo oro per la Corea del Sud : ANSA, - ROMA, 10 FEB - Arriva dallo short track il primo oro per la Corea del Sud ai Giochi di PyeongChang. Lo regala, nel tripudio della Gangneung Ice Arena, sui 1500 metri maschili Lim Hyojun, che ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lim Hyojun regala il Primo oro alla Corea del Sud nei 1500m. Azzurri out in batteria : Arriva dallo Short track il primo oro per la Corea del Sud alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Grande festa per i padroni di casa grazie alla vittoria nei 1500 metri maschili di Lim Hyojun, che ha realizzato il record olimpico (2.10.485) e si è imposto davanti all’olandese Sjinkie Knegt e all’atleta della Russia Semen Elistratov. Una finale molto combattuta e caratterizzata anche dalla caduta di uno dei grandi favoriti, il Coreano ...

Primo oro svedese - Kalla vince nel fondo : E' svedese il Primo oro olimpico ai Giochi invernali di Pyeongchang. Lo ha vinto nel fondo , skiathlon 7,5km+7,5km, Charlotte Kalla che ha chiuso la prova davanti alla campionessa norvegese Marit ...

E' di Kalla il Primo oro : E' di Charlotte Kalla la prima medaglia d'oro alla 23esima edizione dei G iochi Olimpici invernali di Pyeongchang . La svedese si è imposta nella skiathlon dello sci di fondo davanti alla norvegese ...

E’ di Kalla il Primo oro : Pyeongchang, 10 feb. – (AdnKronos) – E’ di Charlotte Kalla la prima medaglia d’oro alla 23esima edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang. La svedese si è imposta nella skiathlon dello sci di fondo davanti alla norvegese Marit Bjoergen e alla finlandese Krista Parmakoski.Il miglior risultato delle azzurre lo fa registrare Elisa Brocard che, all’Alpensia cross-country skiing centre di Pyeongchang, si ...

OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018 / Risultati live - medagliere - programma : Primo oro a Charlotte Kalla! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 10 febbraio prime cinque finali per il medagliere.

Primo oro svedese - vince nel fondo Kalla : PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 10 FEB - E' svedese il Primo oro olimpico ai Giochi invernali di Pyeongchang. Lo ha vinto nel fondo , skiathlon 7,5km+7,5km, Charlotte Kalla che ha chiuso la prova ...

Olimpiadi - fondo - 15 km tecnica mista donne : il Primo oro è della Kalla : E' la bestia nera di Marit Bjoergen, battuta in stagione in Coppa del Mondo. Una vittoria in 40'44'9 sulla norvegese a 7'8 e sulla finlandese Kirsta Parmakoski a 10'. Quarta è un'altra svedese, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Kalla Primo oro olimpico. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! Bene Dominik Paris nella prova di discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Charlotte Kalla regala il Primo oro alla Svezia nello skiathlon! Staccata nel finale Marit Bjoergen! Lontane le azzurre : Le norvegesi avevano eletto la svedese Charlotte Kalla come “nemica pubblica numero uno” in vista di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, e la prima gara dello sci di fondo in programma, lo Skiathlon (7,5km in tecnica classica e 7,5 a tecnica libera) lo ha ampiamente confermato. Charlotte Kalla vince, o per meglio dire domina, i 15 chilometri sull’anello coreano, chiudendo con il tempo di 40:44.9 (conquistando il ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Primo oro alla Svezia : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Sanremo2018 - Roma pigliatutto : Ultimo è Primo fra i giovani. Rock con Nannini e Pelù. Giuria esperti premia Meta-Moro e Gazzè : È il cantautore Romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big....

Sanremo2018 - Roma pigliatutto : Ultimo è Primo fra i giovani. Rock con Nannini e Pelù. Giuria esperti premia Meta-Moro e Gazzè : È il cantautore Romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big....

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti big - terza serata : Ermal Meta e Fabrizio Moro - dal plagio al Primo posto? : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big della terza serata: ancora favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro?Vincitore, il pronostico: in salita Diodato con Roy Paci, cala per Nina Zilli.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:11:00 GMT)