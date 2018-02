Premier League | la 27giornata in diretta | risultati e gol LIVE

Probabili Formazioni Chelsea-West Bromwich Albion - Premier League 12-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-West Bromwich Albion, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Debutto ufficiale per Giroud, solito undici per gli ospiti. La 27^giornata di Premier League si chiuderà con il match di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il WBA. Blues che vengono da un periodo nerissimo dopo la sconfitta patita sia con il Bournemouth che contro il Watford, perdendo punti importantissimi in ottica Champions League per ...

Probabili Formazioni Southampton-Liverpool - Premier League 11-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Undici titolare per i Saints, turnover per i Reds? La domenica di Premier League si concluderà con l’ultima sfida valevole per la 27^giornata tra i padroni di casa del Southampton e il Liverpool al St Mary’s Stadium. I Saints, che vengono dalla vittoria importantissima contro il WBA, vogliono continuare nel loro cammino per cercare di allontanarsi ...

Probabili Formazioni Newcastle United-Manchester United - Premier League 11-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 15.15: ballottaggio al centro della difesa per i Magpies, ritorno dal primo minuto per Pogba. La domenica di Premier League, valevole per la 27^giornata, vedrà andare in scena il match tra i padroni di casa del Newcastle e il Manchester United al St James’ Park. Magpies che vengono dal pareggio contro il Crystal Palace della scorsa giornata, ma che ...

Nike - torna il Merlin : ecco come saranno i palloni di Premier League e Serie A : pallone Premier League Serie A 2018-2019. Nike, come molti altri sponsor tecnici, è già al lavoro in vista della stagione 2018-2019 per la realizzazione delle divise dei club oltre che per le varie attrezzature. Guà da ora possiamo farci un’idea di come sarà il pallone che sarà utilizzato nei tre principali campionati europei: Serie A, […] L'articolo Nike, torna il Merlin: ecco come saranno i palloni di Premier League e Serie A è ...

Premier League sempre più avvincente : Di Canio presenta la giornata [VIDEO] : La Premier League sempre più avvincente, si avvicina la nuova giornata. Le partite del sabato si aprono con il big match tra Tottenham ed Arsenal, grande attenzione anche per la Juventus che avrà modo di studiare il club inglese. Match casalingo per l’Everton contro il Crystal Palace mentre il Manchester City che sta dominando il campionato dovrà vedersela con un osso duro, il Leicester. Difficile anche la trasferta per il Manchester ...

Probabili Formazioni Manchester City-Leicester City - Premier League 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Leicester City, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Rientro per Zinchenko nei Citizens, ballottaggio in attacco per le Foxes. Il sabato di Premier League, valevole per la 27^giornata, si chiuderà con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Leicester City. Citizens che vengono dal pareggio esterno in casa del Burnley, che gli ha fatto perdere punti ...

Probabili Formazioni Tottenham-Arsenal - Premier League 10-02-18 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Entrambe le squadre con l’11 titolare. Il 27°turno di Premier League si apre con il Derby di Londra tra Tottenham e Arsenal a Wembley. Spurs che vengono dalla vittoria nel Replay del 4°turno di FA Cup contro il Newport County, ma soprattutto dal pareggio in extremis contro il Liverpool, non senza qualche polemica. I Gunners, invece, sono tornati a vincere ...

Salah è felice : 'Adoro la Premier League' : In una lunga intervista a Marca, Salah, grande protagonista in terra inglese, si è soffermato su tanti argomenti. L'ex Roma sta benissimo al Liverpool: "Miglior momento della mia carriera? Ad oggi ...

Evra ritorna in Premier League. Ufficiale : è del West Ham : Patrice Evra non smette. E rilancia con una nuova esperienza all'estero, ricominciando dal West Ham. E' Ufficiale il passaggio del 36enne difensore francese ex Manchester United e Monaco agli Irons, ...

Fifa 18 : svelati i candidati al POTM di gennaio della Premier League : La Premier League, in collaborazione con EA Sports, ha annunciato la lista dei candidati al premio “Player of the Month” di gennaio del massimo campionato inglese. La proclamazione del vincitore del POTM di gennaio, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà venerdì 16 febbraio I candidati al POTM di […] L'articolo Fifa 18: svelati i candidati al POTM di gennaio della Premier ...

Premier League - panchina del Chelsea - il favorito è Luis Enrique : TORINO - Antonio Conte ha incassato, almeno nell'immediato, la fiducia del Chelsea, ma per i bookmaker d'oltremanica la situazione per l'ex Juve è comunque complicata. Dopo il crollo delle quote sull'...

Premier League - esonero di Conte - i bookmaker inglesi ci credono : TORINO - Da quando Antonio Conte siede sulla panchina del Chelsea, questo è sicuramente il momento più difficile. Prima il pesante ko con il Bournemouth, poi il crollo con il Watford. Le due sconfitte ...

Premier League - la Federazione valuta la pausa invernale del campionato : Per la prima volta anche la Premier League valuta l'opportunità di introdurre una pausa invernale nel suo congestionato calendario. L'Inghilterra è rimasto l'unico tra i principali campionati europei ...

Video/ Watford Chelsea (4-1) : highlights e gol della partita. Il dito medio di Deeney (Premier League 26a) : Video Watford Chelsea (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita della 26^ giornata di Premier League. Secondo KO di fila per Conte che ora rischia la sua panchina.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:05:00 GMT)