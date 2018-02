POIROT SUL NILO Su Rete 4 il film con David Suchet oggi | 10 febbraio 2018

Mistero POIROT sull'Orient Express : Cast all star, regista di qualità, sceneggiatori tra i più 'in voga', mastodontico impegno produttivo. Il nuovo adattamento cinematografico dell'immortale Assassinio sull'Orient Express è stato ...

Sull'Orient Express va in crisi il senso etico di Hercule POIROT : Tanto per capire la portata della sua notorietà, Hercule Poirot è l'unico personaggio di fiction che abbia avuto diritto a un coccodrillo, e per giunta non su un giornaletto qualsiasi, ma sul ...