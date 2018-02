Pisa | in moto spara e ferisce quattro persone | rintracciato dopo una fuga di 10 ore

Pisa - in moto spara e ferisce quattro persone : fermato dopo una giornata in fuga : Pisa, in moto spara e ferisce quattro persone: fermato dopo una giornata in fuga Pisa, in moto spara e ferisce quattro persone: fermato dopo una giornata in fuga Continua a leggere L'articolo Pisa, in moto spara e ferisce quattro persone: fermato dopo una giornata in fuga sembra essere il primo su NewsGo.

Pisa, in moto spara e ferisce quattro persone: poi fugge L'uomo stava effettuando alcune scorribande per le strade del quartiere Cep e sarebbe stato rimproverato dai passanti. Per reazione avrebbe esploso alcuni colpi prima di allontanarsi

