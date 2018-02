Piazzale Tecchio | Marco Nonno | ' Ignoranza del sindaco è pari alla sua presunzione'

Napoli - la rivoluzione toponomastica di De Magistris : «Piazzale Tecchio si chiamerà Piazza Ascarelli - via nomi fascisti» : Con un post su Facebook il Sindaco de Magistris ha annunciato questa mattina il cambio di nome di Piazzale Tecchio in Piazza Ascarelli e di Via Vittorio Emanuele III° in Via Salvatore...