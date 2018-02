Perché penso che il M5S sia un pericolo per l’Italia Come la Lega di Salvini

ilfattoquotidiano

: Proprio perché le parole sono importanti e vanno pesate, penso a differenza di @matteorenzi che a Macerata ci sia s… - chedisagio : Proprio perché le parole sono importanti e vanno pesate, penso a differenza di @matteorenzi che a Macerata ci sia s… - sandronedazieri : Molti si sono indignati perché in Radio ho definito fascista Traini, il tentato stragista di Macerata, invece che '… - NicolaMorra63 : #Renzi e chi l'ha votata, rispondete: la legge elettorale #Rosatellum così irrazionale, perversa ed assurda, chi l'… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Giovedì, su Il Foglio, il direttore Claudio Cerasa ha lanciato un appello politico. Sulla scia di quanto successo già in Francia e Germania contro alcune forze politiche estremiste e radicali quali il Front National e Alternative für Deutschland, ha chiesto a chiunque abbia un pulpito pubblico di prendere posizione contro il moVimento Cinque Stelle della Casaleggio srl e di Luigi Di Maio. Cerasa è allarmatorileva che a poco più di 3 settimane dalle elezioni la maggioranza dell’establishment italiano sembra considerare il M5Sun partito politico al pari di ogni altro. La cosa è da intendersi in chiave tutta populista e negativa: i Cinquestelle sarebbero inetti e inadatti a governare la cosa pubblica al pari di tutti gli altri partiti. Cerasa invece non è d’accordo. Sostiene che il M5S sia peggiore degli altri partiti: il movimento della Casaleggio e associati per il ...