Perché il sindaco di Macerata non andrà alla manifestazione antifascista

Perché il sindaco di Macerata non parteciperà alla manifestazione antifascista : Alta tensione a Macerata che si prepara, blindata, al corteo antifascista di oggi pomeriggio. A scuotere nelle ultime ore la città anche gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte di Pamela: due nigeriani sono 'sotto torchio' dai ieri da parte degli investigatori perchè ritenuti in qualche modo coinvolti o testimoni. Uno è stato rintracciato a Macerata, il secondo è stato invece bloccato alla stazione ...

IGNAZIO MARINO CONDANNATO PER GLI SCONTRINI/ Appello - due anni all’ex sindaco di Roma : ecco Perché : IGNAZIO MARINO CONDANNATO a due anni in Appello per il caso "SCONTRINI": l'ex sindaco di Roma non commenta fuori dal tribunale la sentenza per peculato e falso. Invece assolto per truffa (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:32:00 GMT)

Terremoto M 4.0 in Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Non ci sono danni Perché non c’è più nulla da distruggere” : “Al momento non si registrano danni, anche perche’ non c’e’ piu’ nulla da distruggere. E’ inevitabile che una scossa cosi’ forte, la piu’ forte dal 18 gennaio scorso, riporta in superficie quella paura che si cerca in ogni modo, giorno per giorno, di dimenticare“: lo ha dichiarato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, in riferimento al Terremoto magnitudo 4 verificatosi nella notte con ...