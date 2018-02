Pensioni | Berlusconi | minime a mille euro per 13 mensilità | le novità

Riforma Pensioni/ Berlusconi torna sul rialzo delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Berlusconi torna sul rialzo delle minime. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 febbraio(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:44:00 GMT)

Pensioni minime - Berlusconi : Le porterò a 1.000 euro per tredici mensilità : Quando il centrodestra era alla guida del Paese, Silvio Berlusconi era già riuscito ad aumentare le Pensioni minime a ben un milione e 835mila pensionati. "Lo avevamo promesso e lo abbiamo realizzato - ricorda adesso il leader di Forza Italia - con i fatti e non solo con le parole". In caso di una nuova vittoria alle prossime elezioni politiche, l'ex premier si impegna a portare le Pensioni minime a mille euro per tredici ...

Pensioni - ultime news su Quota 41 e minime : Salvini e Berlusconi rilanciano Video : Abolire la Legge Fornero e implementare una nuova riforma #Pensioni per mandare tutti in pensione con Quota 41 o Quota 100, innalzare le Pensioni minime a 1000 euro al mese e concedere la stessa prestazione previdenziale alle casalinghe: solo promesse per attirare voti in vista delle elezioni del 4 marzo oppure progetti realmente applicabili? Secondo Matteo Salvini, il leader della Lega, l'abolizione della Legge Fornero [Video] e ...

Berlusconi : Pensioni minime a 1000 euro e Flax Tax - sono sicuro di vincere Video : Silvio #Berlusconi continua la sua campagna elettorale in vista delle #Elezioni politiche del 4 marzo tra interviste ai giornali e apparizioni in televisione. Berlusconi è il leader di Forza Italia ma non si sa se anche della coalizione di centrodestra con la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia della Meloni: tra i partiti è stato sì firmato un'accordo sul programma, ma dalle dichiarazioni dei tre capi-partito, in particolare le dichiarazioni di ...

Pensioni - Berlusconi : minime a mille euro entro l’estate - le novità Video : Il leader di Forza Italia #Silvio Berlusconi si dice certo della vittoria elettorale alle politiche del 4 marzo prossimo e non vede all’orizzonte problemi con la Lega di Matteo Salvini nonostante il braccio di ferro sull’abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero, uno dei punti che sta caratterizzando la campagna elettorale. Priorita' diverse ma programma comune per la coalizione di centrodestra che oltre a Salvini e Berlusconi vede tra ...

Berlusconi : entro l'estate flat tax e Pensioni a mille euro : Roma, 5 feb. , askanews, - Quella della grande coalizione "è una preoccupazione che non dobbiamo avere perché i sondaggi e il clima di rispetto, vicinanza e affetto che sentiamo andando in giro fa ...

Berlusconi smentisce il malore e torna alla carica su Flat tax e Pensioni : Silvio Berlusconi sta bene. Lo ha confermato l’ex premier intervenendo questa mattina a Radio Radio, dopo che negli ultimi giorni si erano

Legge Fornero - Berlusconi promette : Sulle Pensioni via ingiustizie : "Sto bene, ho solo passato giornate molto impegnative e dolorose, direi, per le tante esclusioni che abbiamo dovuto fare nelle liste, e che francamente mi hanno molto stressato, ma riprenderò la campagna elettorale da lunedì in avanti". Silvio Berlusconi, in una intervista a Radio Radio, rassicura gli elettorali e punta il dito contro i grillini: "Gli italiani non sceglieranno di fare un salto nel vuoto votando i ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - Berlusconi : 'necessaria l'uscita a 67 anni' Video : È subito scontro nel centrodestra dopo le ultime dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che lasciano presagire in un ulteriore freno all'ipotesi lanciata tempo fa dal segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [Video]riguardante la famigerata #Quota 100. Berlusconi su eta' pensionabile: 'lasciare Quota 67' È questo il motivo che schiera Salvini da una parte e Berlusconi dall'altra dopo che l'ex Premier avrebbe ...

Salvini : 'Berlusconi non scherzi sulle Pensioni' : ... che ha ribadito che sarà lui il prossimo premier se vincerà il centrodestra, aggiungendo di 'avere in testa' alcuni nomi per i ministeri dell'Economia, della Giustizia e dell'Istruzione, ma di non ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - Berlusconi : 'necessaria l'uscita a 67 anni' : È subito scontro nel centrodestra dopo le ultime dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che lasciano presagire in un ulteriore freno all'ipotesi lanciata tempo fa dal segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini riguardante la famigerata Quota 100. Berlusconi su età pensionabile: 'lasciare Quota 67' È questo il motivo che schiera Salvini da una parte e Berlusconi dall'altra dopo che l'ex Premier avrebbe ribadito la ...