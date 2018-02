Pasta infetta da parassiti | scopriamo i possibili effetti indesiderati

Blastingnews

(Di sabato 10 febbraio 2018) Le ultime segnalazioni del Ministero della Salute sono state indirizzate al ritiro di una rinomata marca di. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando di un lotto dalla tipologia biologica nel quale sono stati riscontrati ‘esseri’ dannosi all’organismo. Prima di rivelarvi le avvertenze, c’è da precisare che nel 2018 si tratta dell’ennesimo ritiro dagli scaffali dopo quelli riguardanti lo yogurt con presenza di plastica ma anche del latte Granarolo, delle alici con istamina, della farina di grano duro Senatore Cappelli. Qual’è la marca ritirata Come già riferito in precedenza, il Ministero della Salute ha deciso di annunciare il ritiro dellabiologica prodotta dalla Valbio, direttamente dalle pagine del sito web. In particolare, la comunicazione riguarda le pipe rigate 135 che fa parte di una delle quattro tipologie Bio prodotte dall’azienda, nella quale sono state trovate ...