Pamela | tre persone fermate per omicidioIl Procuratore | Per noi l' indagine è

Macerata - sale a tre il numero degli indagati per la morte di Pamela : Macerata - Sono tre i nigeriani fermati nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Pamela Mastropietro la 18enne romana i cui resti sono stati trovati all'interno di due trolley . Oltre a Innocent ...

Macerata - svolta dall'autopsia su Pamela : Colpita mentre era viva : Si assittiglia la tesi della morte per overdose. L'autopsia realizzata ieri, cinque lunghissime ore tra pezzi di cadavere "sezionati in modo scientifico", sta portando sempre più gli inquirenti verso l'ipotesi di una morte violenta. Pamela Mastropietro, insomma, sarebbe stata uccisa dai due nigeriani, Innocent Oseghale e Lucky Desmond (29 e 23 anni), accusati di omicidio e vilipendio di cadavere. Un colpo alla tempia ...

Pamela - perché il pusher suo presunto omicida potrebbe tornare presto in libertà Video : Oseghale potrebbe essere scarcerato molto presto . A dirlo è #Michele Andreano, penalista anconetano che, interpellato dal Tgcom24, ha fatto il punto su cosa potrebbe accadere all'indagato applicando la legge. Da ieri infatti il quadro accusatorio nei confronti del 29enne pusher nigeriano fermato dopo il ritrovamento dei poveri resti della 18enne Pamela Mastropietro [ Video ], è drasticamente cambiato. L'accusa di omicidio è caduta in mancanza di ...

Pamela Mastropietro - parla il penalista : Ecco perchè il nigeriano potrebbe essere presto scarcerato : Michele Andreano, noto penalista , ospite a tgcom 24 dipinge uno scenario tremendo sul futuro di Innocent Oseghale, l'uomo accusato di aver sembrato il corpo di Pamela Mastropietro , la 18enne scomparsa da un centro di disintossicazione e ritrovata fatta a pezzi in due trolley a MacerataParola la penalista Il nigeriano - accusato di occultamento e vilipendio di cadavere e comunque indagato per omicidio - potrebbe presto lasciare il carcere. ...

Pamela - il penalista : 'Oseghale potrebbe essere scarcerato molto presto' : Come ha argomentato il legale, "per vilipendio la pena è da un minimo di tre a un massimo di sei anni, per l'occultamento fino a tre anni. Quindi, dovendo scegliere per esempio un rito abbreviato, ...