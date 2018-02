Pagelle Spal Milan | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2017-2018 - primo tempo

Sanremo 2018 - le Pagelle delle prima serata. Claudio Baglioni parte pomposo ed impettito e poi fa la spalla : prima serata. Presentatori inconsistenti, canzoni anacronistiche, superospite a casa con la laringite e sketch da avanspettacolo: non fosse Sanremo, sarebbe un programmaccio da seconda o terza rete in piena stagione estiva. Però è pur sempre il Festival, e si trascina tra mille difficoltà (anche proprio fisiche: chiusura oltre l’1 di notte) fino alla fine della prima serata, senza gloria ma neppure troppo disonore. Ora però che è svanito ...

Pagelle Cagliari-Spal 2-0 - importante scontro per la salvezza : Pagelle Cagliari-Spal, importante scontro per la salvezza – Si sono concluse le gare valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha dato importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. In particolar modo scontro salvezza tra Cagliari e Spal che è stato vinto dalla squadra di Diego Lopez, importante passo in avanti verso l’obiettivo, per Semplici invece le cose si mettono male. Finisce 2-0 Pagelle ...

Le Pagelle di SPAL-Inter 1-1 : Matias VECINO 5,5 " Ha gamba per trovare inserimenti offensive, ma quell'errore sotto misura pesa tantissimo nell'economia del match. Praticamente fallisce un rigore in movimento. Marcelo BROZOVIC 6 "...

Pagelle/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:42:00 GMT)

Spal-Inter 1-1 - Pagelle - voti e highlights 22^ giornata : all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) : Spal-Inter 1-1, pagelle, voti e highlights 22^ giornata: all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Inter 1-1, pagelle, voti E highlights 22^ giornata – Solo un pari per l’Inter in trasferta contro la Spal. All’autorete di Vicari risponde Paloschi proprio al 90°. I nerazzurri perdono due ...

Pagelle Spal-Inter 1-1 : Vicari protagonista negativo - invisibile Candreva : 1/11 LaPresse/Massimo Paolone ...

Pagelle Udinese-Spal 1-1 : Lasagna sottotono - Floccari trascinatore : Pagelle Udinese-Spal – L’Udinese vuole diventare un’outsider nella corsa all’Europa League, e guardando la classifica sembra averne tutte le carte in regola. Oggi però la squadra di Oddo ha affrontato una Spal agguerrita che ha fermato i friulani sul pareggio, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto in casa del Chievo prima della sosta. Ai bianconeri non è bastato il goal di Samir, nella ripresa Floccari ha fissato il ...

Pagelle / Spal Lazio (2-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Lazio (2-5): i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori. Al Mazza è show di Ciro Immobile: poker per l'attaccante che raggiunge i 20 gol in campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Spal-Lazio 2-5 Pagelle - voti e highlights 20^giornata : poker Immobile - magia Luis Alberto (VIDEO) : Spal-Lazio 2-5 pagelle, voti e highlights 20^giornata: poker Immobile, magia Luis Alberto (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... SPAL LAZIO 2-5 pagelle, voti E highlights 20^giornata – Un super Immobile segna quattro reti e permette alla Lazio di battere 5-2 la Spal. Primo tempo frizzante: sblocca il match Luis Alberto, poi subito pari Antenucci. ...

Pagelle Spal-Lazio 2-5 : Immobile travolgente : Pagelle Spal-Lazio – Spal e Lazio hanno regalato molti goal e grandi emozioni nel match valido per la 20^ giornata di Serie A, il contrario di quanto accaduto nella gara di andata. La squadra di Inzaghi ha trovato tre punti nella rincorsa al quarto posto grazie ad un super Immobile. Dopo l’iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Luis Alberto con un goal ricco di qualità e il pareggio Antenucci ha ristabilito la parità su rigore, ...

Pagelle Sampdoria-Spal 2-0 : Quagliarella infallibile : Pagelle Sampdoria-Spal – La Sampdoria spazza la crisi vincendo la sfida casalinga con la Spal grazie ad un rigore nel recupero di Fabio Quagliarella che nel finale trova anche il raddoppio. I blucerchiati salgono così a quota 30 punti in classifica rimanendo al sesto posto. Spal beffata, la squadra di Semplici ha giocato comunque un’ottima gara. Pagelle Sampdoria-Spal SAMPDORIA (4-2-3-1): Viviano 7; Sala 6,5, Silvestre 6,5, Ferrari ...