Pagelle Sanremo 2018 Voti ai cantanti in diretta live | i Top e i Flop della serata

Sanremo 2018 - le Pagelle della terza serata : Claudio Baglioni in camerino 8 a Virginia Raffaele. Arriva a sorpresa sul palco, nei panni di se stessa (particolare non da poco) e riesce a smuovere Baglioni. Le battute sull’età del “dittatore artistico” non brilleranno per originalità ma le sferra con una naturalezza e un atteggiamento tale da rendere pregevole la sua perfomance. L’ ingresso sul palco dalla platea non l’abbiamo capito, tanto più perchè di lì a ...

Sanremo 2018 - le Pagelle di Stefano Mannucci terza serata : il gerontocomio Pooh colpisce ancora - Meta Moro entrano papi ed escono cardinali? : Facchinetti e Fogli 2 E niente, il gerontocomio Pooh è come l’Hotel California degli Eagles, “trovi una stanza quando vuoi ma non potrai mai andartene”. Roby ormai sminuzza anche l’italiano pur di sgolarsi. Canta la parola “muAri” al posto di “muori” e “cuAre” anzichè “cuore”. Peccato sia tardi per rinforzare la squadra, altrimenti avrebbero potuto ingaggiare (a parametro zero) Memo Remigi, che ieri sera pareva più tonico e arzillo di questa ...

Sanremo 2018 - le Pagelle di Martina dell’Ombra terza serata : Claudio Baglioni pronto al lancio nucleare - salvate il soldato Favino : Nonostante gli ascolti altissimi la barca sta iniziando a vacillare e la terza è stata la peggiore serata fino ad ora. Il suo strazio si è prolungato nuovamente fino all’una mietendo vittime nell’intero Paese. Speriamo tutti che stasera, come nei film holliwoodiani, quando vegliano un moribondo, arrivi qualcuno a dirci: ok ora vai un po’ a dormire, qui resto io. La scaletta della serata è stata pressoché questa: canzone Baglioni- pubblicità- ...

Sanremo 2018 - le Pagelle di Silvia Truzzi : Virginia Raffaele - la più bella pagina del Festival (dopo Fiorello) : Virginia Raffaele 9 Per il quarto anno consecutivo trionfa sul palco dell’Ariston. Ha la grazia, ed è un dono raro. Per sovra mercato è anche bellissima. E dà un nuovo significato a “Con quella bocca può dire qualunque cosa”, perché i suoi sketch sono sempre intelligenti, pungenti, leggeri. La più bella pagina di Festival, dopo Fiorello. Claudio Baglioni 6/7 Bisogna dargli atto che un Festival su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo ha un ...

Sanremo 2018 - le Pagelle della terza serata – Virginia Raffaele vorrebbe far Fiorello. Stash un bel toy-boy italico da esportare all’Eurovision : terza serata. Alla terza sera di fila oltre l’una di notte le energie cominciano a scarseggiare. Baglioni non fa una piega, il pubblico sì. Anche perché l’idea è quella di replicare pari pari il copione di mercoledì: la settimana sanremese sembra infinita. Oggi per fortuna arrivano i duetti: ma tra ospitate varie, gara dei giovani (stasera il vincitore) e tutti e 20 i big sul palco, si preannuncia un calvario. Aiuto. VOTO: 6 L'articolo Sanremo ...

