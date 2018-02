PAGELLE SANREMO 2018 Voti ai cantanti e conduttori | di Baglioni e Nannini il miglior

PAGELLE SANREMO 2018/ Voti ai cantanti e conduttori : Federica Sciarelli promosso nella versione pop : Pagelle Sanremo 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Sanremo 2018 - le PAGELLE della quarta serata : Claudio Baglioni e Gianna Nannini 9 al momento dedicato a Milva. Con grande intensità, la figlia della cantante sale sul palco per ritirare il Premio alla Carriera facendo le veci di sua madre e legge una lettera scritta dalla stessa in cui fa il punto sulla sua carriera ed esprime gratitudine per il riconoscimento. Parole accorate e toccanti provenienti da una vera artista. 8 a Ultimo, vincitore delle nuove proposte. Il giovane romano trionfa ...

Sanremo 2018 - le PAGELLE di Martina Dell’Ombra serata duetti : Vanoni con il ‘bono’ che canta male - Vibrazioni con Skin ‘superpotenza’ : I duetti sono un po’ come le alleanze politiche: strategiche, non sempre ottimali, ma servono per andare avanti e acquisire nuovi. Ieri sera alcuni duetti sembravano il compromesso storico tra DC e PCI, ed altri un’improbabile stretta di mano tra Trump e Kim Yong Un. Vediamo quali. Renzo Rubino e Serena Rossi: glitter come se non ci fosse un domani, gestualità da sceneggiata e melodramma quanto basta. La canzone non poteva che uscirne ...

Sanremo 2018 - le PAGELLE della quarta serata – La Nannini vorrebbe promuovere l’album - Baglioni pretende di cantare le sue canzoni con chiunque salga sul palco : quarta serata. Claudio Baglioni ha deciso di trasformare il Festival da semplice programma televisivo ad esperienza onirica, che trascende i confini dello spazio-tempo. Puoi tornare a casa da lavoro, cucinare, cenare, lavare i piatti, addormentarti sul divano, risvegliarti di soprassalto, lavarti i denti, coricarti. E ci sarà ancora qualcuno che canta sul palco. Quando all’1.20 da dietro alle quinte comunicano che manca la classifica finale, ...

Sanremo - le PAGELLE della quarta serata : Ecco le pagelle della quarta serata ANNALISA Il mondo prima di te 6 La voce c'è, Il mondo prima di te è una ballata scontata col solito crescendo. Michele Bravi darà una mano anche al televoto. THE ...

PAGELLE SANREMO 2018/ Voti ai cantanti e conduttori : Michelle Hunziker vera padrona del palco (quarta serata) : Pagelle Sanremo 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 08:10:00 GMT)

Sanremo : le PAGELLE del look - : È diventato il tormentone Twitter. I motivi possono essere vari, anche irriferibili, su tutti però svetta l'esigenza di fargli togliere la giacca ignifuga bordata a lutto. Pur di gettare quel copri ...

PAGELLE SANREMO 2018/ Voti ai cantanti : i duetti fanno decollare (quasi) tutte le canzoni (quarta serata) : PAGELLE SANREMO 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 02:25:00 GMT)

Sanremo 2018 - le PAGELLE della quarta serata : promossi e bocciati : La gara continua senza sosta, ma nella quarta serata i Big chiedono l'aiuto da casa. Grandi duetti che hanno certamente aggiunto qualità a tutte le canzoni in gara, o quasi. Meglio Rubino, sempre peggio...

SANREMO 2018 : le PAGELLE della quarta serata; Pelù canta Battisti - Gianna Nannini inquieta regina del rock. : quarta serata del Festival di SANREMO giunto ormai al giro di boa. In questa serata è stato proclamato dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti il vincitore delle nuove proposte e sono stati presentati i brani dei 20 big con inediti ed avvolte improbabili duetti. Ecco le nostre pagelle: La giuria di qualità: tutto molto bello, si molto bello davvero…lo ammetto mi bruciano troppo i danni degli ...

PAGELLE SANREMO 2018/ Voti ai cantanti in diretta live : i Top e i Flop della serata duetti (quarta) : Pagelle Sanremo 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:30:00 GMT)

