La ripresa "ha elementi strutturali anche grazie agliprivati" e alle misure "dei governi negli ultimi 4 anni".Lo ha detto il ministro dell'Economiaal Forex. Se si concretizzano "glipubblici in cantiere,il Pil può crescereil 2%". "Il sistema bancario non è in crisi, è un sistema sano che ha passato stati di crisi",aggiunge.Le riforme "stanno dando i frutti.Questo processo deve continuare vigorosamente".si aspetta che "il debito pubblico possa cominciare a diminuire negli anni a venire".(Di sabato 10 febbraio 2018)