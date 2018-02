Olimpiadi PyeongChang 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Arriva il momento, ai Giochi Olimpici, anche per quanto concerne lo Speed skating maschile: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 5000 metri. Tra i 22 atleti qualificati per la gara ci sono anche tre italiani: Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Nicola Tumolero, Campione europeo sulla distanza, è quarto nella classifica di Coppa del Mondo, ed è giunto secondo ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Il Biathlon ha già assegnato le sue prime medaglie di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la donne tocca agli uomini, con la sprint di 10 km. C’è grandissima attesa per il duello tra i due marziani Martin Fourcade e Johannes Boe, i protagonisti assoluti della stagione di Coppa del Mondo. Il francese è il favorito, e non potrebbe essere altrimenti essendosi piazzato 15 volte su 15 sul podio quest’anno. Il norvegese, ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domenica 11 febbraio. Programma - orari e tv : Scendono in campo le teste di serie nel torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le principali favorite alla medaglia d’oro, Canada e Stati Uniti, faranno il loro debutto nella seconda giornata del torneo, domenica 11 febbraio. Le statunitensi se la vedranno con la Finlandia, probabilmente la più accreditata a lottare per il podio, mentre le nordamericane affronteranno il team olimpico delle atlete ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : buon test nei 3000 metri per Francesca Lollobrigida pensando alla mass start : 4’08″58 nei 3000 metri odierni e 13° posto finale: questo il posizionamento di Francesca Lollobrigida nell’esordio olimpico di PyeongChang dell’azzurra nello Speed skating. Il podio a Cinque Cerchi è stato monopolizzato dall’Olanda con il successo andato a Carlijn Achtereekte in 3’59″21 con 8 centesimi di vantaggio sulla fenomenale Ireen Wust ed 81 su Antoinette De Jong. Un trionfo arancione, inatteso di ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Sarà un mezzogiorno di fuoco all’Alpensia Sliding Centre! Saranno assegnate le medaglie della prova del singolo uomini di PyeongChang 2018 con le ultime due manche in programma. Si partirà alle ore 12.00 italiane (le 20.00 in Corea) con la terza discesa mentre, a seguire, gli atleti saranno impegnati con l’ultimo round che, come detto, deciderà come sarà completato il podio dell’edizione 2018 dei Giochi Olimpici. Riuscirà il ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - l’Italia punta sulla sua regina! Obiettivo finale nel Team Event! : La regina è pronta. Questa notte Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang inaugurando la sua quarta Olimpiade con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. Per la punta di diamante della nazionale azzurra sarà fondamentale eseguire un programma pulito, in modo da poter guadagnare una delle prime tre posizioni, utilissime per centrare la qualificazione alla seconda parte di gara. Oltre questo ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si parte con lo skiathlon - tutti alla caccia di Johannes Klaebo! : Dopo la prima medaglia d’oro dello sci di fondo di questa edizione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, vinta dalla svedese Charlotte Kalla, è tempo di rompere il ghiaccio (nel vero senso della parola viste le temperature coreane) anche per gli uomini che, come per le colleghe al femminile, esordiranno con la prova di skiathlon. Questa gara, spesso discussa per il suo formato, prevede i primi 15 chilometri in tecnica classica, per poi ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari del team event (domenica 11 febbraio). Per l’Italia Carolina Kostner e Cappellini / Lanotte! : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. In programma domenica, vedremo la short dance ed il programma corto femminile, mentre le migliori cinque nazionali potranno poi disputare il libero delle coppie d’artistico. L’Italia schiererà i danzatori Anna Cappellini / Luca Lanotte e la pattinatrice Carolina ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andreas Wellinger re sul trampolino piccolo! Sul podio i norvegesi : L’aveva dimostrato nei giorni scorsi, oggi si è confermato: Andreas Wellinger ha conquistato un meritato oro nella gara da trampolino piccolo valida per le Olimpiadi di PyeongChang 2018, competizione inaugurale del programma del Salto con gli sci. Il giovane tedesco si è imposto con un totale di 259,3 punti, scavando un margine di quasi 10 lunghezze sugli avversari grazie ad un secondo Salto straordinario da 113,5 metri (punto HS posto a ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle maschile : Il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, per quanto concerne lo Snowboard, verrà assegnato nello slopestyle maschile, specialità del park & pipe: dopo le qualifiche di questa notte, sono rimasti 12 atleti a contendersi le tre medaglie in palio in Corea del Sud. Alle ore 02.00 italiane inizierà la prima delle 3 run che sanciranno il nuovo campione olimpico: nessun problema in fase di qualifica per il norvegese Marcus Kleveland ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà un duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe nella sprint? Gli italiani ci provano : Scattano ufficialmente, anche per quanto riguarda gli uomini, i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il Biathlon. Si incomincia con una prova mozzafiato come la 10km sprint e, con grande probabilità, con il primo duello tra i due dominatori della stagione: il francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Boe. Questa prima gara ci permetterà di capire come si sono presentati alla kermesse coreana i biathleti e, soprattutto, ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le parole di Francesca Lollobrigida al termine della prova odierna : Francesca Lollobrigida ha chiuso al 13° posto i 3000 metri femminili, primo titolo in palio nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha concluso la prova in 4’08″58, ma nel complesso la sua è stata una buona prova, non essendo di certo questa la gara sulla quale riporre speranze di podio. Ai microfoni della Rai, al termine della gara, la primatista italiana della distanza ha riferito: ...