Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 Risultati live | medagliere | programma | italiani in

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le gare e le finali di oggi (sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv : E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti cercherà di staccare il biglietto per la finale. Attenzione però anche alla Valcepina, vittoriosa in questa distanza agli Europei di ...

Sci di fondo - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le gare di oggi (sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv : Lo sci di fondo sale in scena nelle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Prende il via, dunque, il ricco Programma degli sci stretti nella kermesse coreana e lo fa con la prima gara, lo Skiathlon femminile. La prova, come consuetudine, si svilupperà sui primi 7.5km a tecnica classica, per passare ai secondi 7.5km a tecnica libera. A Sochi 2014 questa gara venne vinta dalla norvegese Marit Bjoergen davanti alla svedese Charlotte Kalla ed alla seconda ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 10 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi sabato 10 febbraio si inizia a fare sul serio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano le prime medaglie: oggi sono in palio i primi cinque titoli in una giornata davvero molto ricca, appassionante e avvincente. Sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Si spazia dallo sci di fondo con l’imperdibile skiathlon femminile e si arriva al salto con gli maschile dal trampolino ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi sabato 10 febbraio l’Italia sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno ben 23 gli azzurri in gara sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Tanti i volti simbolo che proveranno a farci esultare: Dorothea Wierer va a caccia del podio nella sprint di biathlon (ma attenzione anche a Lisa Vittozzi), Arianna Fontana e Martina Valcepina saranno impegnate nelle batterie dei 500m e nelle semifinali ...

Numeri - statistiche e record delle Olimpiadi invernali in Corea del Sud : Pyeongchang 2018 è ventitreesima edizione dei Giochi Olimpici invernali, la settima dopo la svolta del 1994 che ha collocato Giochi estivi e invernali in anni pari diversi. È la prima olimpiade invernale Coreana, seconda in totale se consideriamo anche i Giochi Estivi (Seul 1988). Questa edizione potrebbe risultare storica soprattutto sul versante politico, visto il riavvicinamento fra le due Coree dettato proprio ...

Olimpiadi invernali 2018 - gare 10 febbraio : Dorothea Wierer punta al podio Video : A tenere banco è stata soprattutto la splendida cerimonia inaugurale che ha suggellato la tregua olimpica tra le due Coree [Video]. Le gare sono comunque prote sulla neve e sul ghiaccio, prima dell'apertura ufficiale dei Giochi invernali di Pyeongchang, e per gli italiani ci sono notizie confortanti sullo stato di forma di alcuni nostri atleti. Per assegnare le prime medaglie, però, bisognera' attendere la giornata di domani, 10 febbraio. Prova ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 in tv : anche la RAI oscurata via satellite! Gare solo sul digitale terrestre : Per quanto riguardo lo streaming, invece, potrete fare affidamento su Eurosport Player e su Premium Player. Ma non dimenticatevi delle DIRETTE LIVE scritte di OASport per non perdervi davvero nulla ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 in tv : anche la RAI oscurata via satellite! Gare solo sul digitale terrestre : Vita dura per gli appassionati che vogliono gustarsi in televisione le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ieri tanti abbonati Sky si sono svegliati con l’amara sorpresa che il network di Murdoch non ha raggiunto l’accordo con Discovery Channel e che dunque le Gare in Corea del Sud non saranno visibili sui due canali di Eurosport (posizionati al 210 e al 211). Oggi un’altra triste notizia: anche la RAI è stata oscurata sul ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le ambizioni degli italiani sul Normal Hill. In tre a caccia della seconda serie : Domani, con la gara dal trampolino piccolo, verrà assegnata la prima medaglia nel Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia, saranno quattro gli italiani impegnati, tutti capaci di superare la qualificazione nella prova di ieri. Andiamo a vedere quali sono le ambizioni degli azzurri. COLLOREDO Sebastian: è la punta azzurra per questa gara. Ha nelle gambe una buona misura e ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il calendario di sabato 10 febbraio. Programma - orari e tv : Entrambi gli incontri saranno visibili sulla piattaforma streaming Eurosport Player . Il calendario di sabato 10 febbraio 08.40 Giappone Svezia 13.10 Svizzera Corea del Sud CLICCA QUI PER IL MINISITO ...

Olimpiadi invernali - lo sgarbo americano alla Corea del Nord : stato il giorno della stretta di mano tra la sorella del dittatore e il presidente sudCoreano, ma anche il giorno che ha mostrato come gli Stati Uniti vedono alla situazione che si vive sul 38esimo ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch a caccia della leggenda - ma gli avversari del polacco non mancano : I tedeschi Karl Geiger e Marius Eisenbichler, con due salti pressoché perfetti, possono ambire al podio , mentre sembrano attardati i norvegesi, i cui risultati di Coppa del Mondo migliorano con l'...

Sci di fondo - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018. Skiathlon donne : sarà Bjoergen contro Kalla? : Si apre domani alle 8.15 ora italiana il programma femminile con una delle competizioni dall’esito più incerto, anche se ci sono due grandi favorite per il successo nell’ultima gara (a quanto pare) della storia in questo format da sempre molto discusso e mai digerito dai puristi. La battaglia per la vittoria potrebbe essere circoscritta alla svedese Charlotte Kalla, che ha lavorato tantissimo in tecnica classica e resta una delle più forti (se ...